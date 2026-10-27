Vota y opina: ¿Quién crees que tiene la culpa de que los tres aeropuertos gallegos no consigan competir con el de Oporto?
REDACCIÓN
GALICIA
La oferta aérea en Galicia remonta con 440.000 plazas más en invierno, aunque desde Aena señalan que la coordinación entre las tres terminales es «compleja»27 oct 2026 . Actualizado a las 12:33 h.
Los aeropuertos gallegos afrontan el invierno con cerca de 2,6 millones de plazas, unas 440.000 más que el año pasado. Sin embargo, persisten los problemas de coordinación entre Santiago, A Coruña y Vigo, que vuelven a duplicar rutas mientras el aeropuerto de Oporto mantiene su fortaleza como principal competencia del noroeste peninsular. Las Asociación de Aerolíneas reconocen que coordinar las tres terminales gallegas es una tarea compleja por los intereses de las aerolíneas y la competencia entre territorios. Y tú, ¿quién crees que es el máximo responsable de esta situación?
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