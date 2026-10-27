Vota y opina: ¿Quién crees que tiene la culpa de que los tres aeropuertos gallegos no consigan competir con el de Oporto?

Dos aviones en el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago, en una imagen de archivo. XOAN A. SOLER

Los aeropuertos gallegos afrontan el invierno con cerca de 2,6 millones de plazas, unas 440.000 más que el año pasado. Sin embargo, persisten los problemas de coordinación entre Santiago, A Coruña y Vigo, que vuelven a duplicar rutas mientras el aeropuerto de Oporto mantiene su fortaleza como principal competencia del noroeste peninsular. Las Asociación de Aerolíneas reconocen que coordinar las tres terminales gallegas es una tarea compleja por los intereses de las aerolíneas y la competencia entre territorios. Y tú, ¿quién crees que es el máximo responsable de esta situación?

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