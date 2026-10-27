Un viaje organizado antes de la convocatoria electoral llevará a Rueda a Brasil en noviembre
LA VOZ
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El ttiular de la Xunta presidirá en Río de Janeiro el pleno del Consello de Comunidades Galegas, que fue convocado a través del DOG el 8 de septiembre, un mes antes que los comicios28 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajará en noviembre a Rio de Janeiro, en Brasil, en calidad de presidente del Consello de Comunidades Galegas. El viaje se producirá en plena precampaña, pero estaba programado