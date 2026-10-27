Un viaje organizado antes de la convocatoria electoral llevará a Rueda a Brasil en noviembre

Redacción LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su anterior visita a Brasil en el 2024.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su anterior visita a Brasil en el 2024. Xunta de Galicia

El ttiular de la Xunta presidirá en Río de Janeiro el pleno del Consello de Comunidades Galegas, que fue convocado a través del DOG el 8 de septiembre, un mes antes que los comicios

28 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajará en noviembre a Rio de Janeiro, en Brasil, en calidad de presidente del Consello de Comunidades Galegas. El viaje se producirá en plena precampaña, pero estaba programado

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete