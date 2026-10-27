La subasta de los bienes de Meirás rompe las previsiones: hasta 10.000 euros por una jarra

1/8 Objetos subastados por la familia Franco procedentes del Pazo de Meirás Alberto Ortega | EUROPAPRESS 2/8 Imagen del rey Juan Carlos I, parte de la subasta de objetos procedentes del Pazo de Meirás Alberto Ortega | EUROPAPRESS 3/8 Objetos subastados por la familia Franco procedentes del Pazo de Meirás Alberto Ortega | EUROPAPRESS 4/8 Objetos subastados por la familia Franco procedentes del Pazo de Meirás Alberto Ortega | EUROPAPRESS 5/8 El director de la sala de subastas Magna Art Auction, José Manuel Carrillo de Albornoz, con los objetos subastados procedentes del Pazo de Meirás Alberto Ortega | EUROPAPRESS 6/8 Objetos subastados por la familia Franco procedentes del Pazo de Meirás Alberto Ortega | EUROPAPRESS 7/8 Objetos subastados por la familia Franco procedentes del Pazo de Meirás Alberto Ortega | EUROPAPRESS 8/8 Objetos subastados por la familia Franco procedentes del Pazo de Meirás Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Esta semana se cierra un nuevo ciclo del pazo de Meirás. La subasta de los bienes que se les permitió sacar a los Franco de la residencia de verano del dictador cumplió con la expectación que había provocado el anuncio de que se ponían a la venta 689 lotes de distintos enseres y ajuar que decoraron este bien de interés cultural. Los precios «populares» con los que se anunciaron funcionaron de reclamo.

La puja comenzó, sobre las cinco y diez de la tarde, con 1.714 personas en la sala virtual habilitada para seguir en directo este evento especial sobre el pazo de Meirás, tal como lo definió Magna Art Auctions, la casa de subastas en la que la familia Franco depositó sus bienes. Además, había quien pujaba presencialmente en la sala situada en la calle Núñez de Balboa de Madrid, por la web y por teléfono. Cabe resaltar las numerosas pujas internacionales que recibió esta operación incluso por piezas singulares como un tapiz repostero heráldico con las armas de la monarquía hispánica, que finalmente se vendió por 9.000 euros.

El primer lote, un conjunto de jardín de hierro con una mesa y cuatro sillas, partió de 350 euros y llegó a los 1.200, una escalada que se vio en casi la práctica totalidad de las piezas. Solo cuatro, al cierre de esta edición, habían quedaron desiertas: lo que parecía el fragmento de una alfombra, un cuenco de cerámica esmaltada roto en un borde, y unos candelabros. Un lienzo se quedó en su precio inicial de 350 euros, dos lámparas de pie a 250, dos esculturas de madera de dos niños en 400 y dos candelabros con el de 2.500.

El precio más alto

La pieza más cara de esta primera jornada fue una jarra de pico del siglo XVII de cerámica esmaltada de Talavera de la Reina, que partía de 350 euros y alcanzó los 10.000. No fue la única sorpresa: unos jarrones Hu en porcelana china de la dinastía Qing con un motivo de ciervos que salieron con un precio de 1.800 euros llegaron a los 7.000.

Aunque quizás la pieza con un incremento mayor y que partía de más atrás fue un óleo sobre tabla con una vista del pazo de Meirás firmado por Isabel de Cubas y Gerotzen, condesa de la Morata de Jalón. De los 50 euros iniciales, alcanzó los 6.000 y recibió más de 40 ofertas.

La subasta, prevista para dos días, pero avanzó lenta: de los 689 lotes, a las diez de la noche solo se había llegado hasta el 188. A esa hora ya se había superado una recaudación de 204.000 euros, cuando el precio de salida del total de los enseres retirados por los Franco de Meirás era de unos 200.000.

Disparidad

Triunfaron con precios altos las numerosas porcelanas chinas, también tuvieron tirón las alfombras y gustaron mucho las maquetas de barcos, alguna de ellas partía de 180 euros y se vendió por 1.500. Sin embargo, el cuadro que tenía el precio de salida más elevado, un San Francisco del círculo de Luis Tristán salía de los 5.000 euros y «solo» subió 1.000 de esa cifra.

Un catálogo virtual permitió comprobar de antemano el precio del que partían las piezas, entre las que se encontraban obras de arte, mobiliario, elementos decorativos e incluso retratos familiares. Los objetos, con precios de salida de entre 20 y 5.000 euros, habían generado curiosidad, pero también críticas por parte de los colectivos de memoria histórica, que consideran que esta venta no debería haberse permitido y supone un nuevo expolio a un recinto histórico.

Esta subasta, que tendrá continuidad hoy, culmina un proceso que se inició con la entrega, el 6 de noviembre del 2020, de las llaves de la que fuera residencia veraniega del dictador en Sada al Estado, en un simbólico acto en el propio inmueble. La decisión de que el pazo fuera de propiedad pública fue ratificada por el Tribunal Supremo en marzo de este año, y en julio los herederos de Franco se llevaron en camiones los objetos considerados de propiedad familiar y que desde la Abogacía del Estado estimaron que no constituían bienes de interés cultural ligados al recinto.