Salen a subasta los 700 lotes de objetos retirados por los Franco del pazo de Meirás

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Un total de 689 lotes de objetos retirados por los Franco del pazo de Meirás el pasado julio salen hoy a subasta, con precios de salida desde los 20 hasta los 5.000 euros. Entre ellos, se encuentran varios retratos del dictador, una fotografía de Juan Carlos I y una gran cantidad de muebles, porcelanas y otros objetos decorativos. La subasta se llevará a cabo esta tarde en la casa sala Magna Art Auctions, ubicada en el número 15 de la calle de Núñez de Balboa, y podrá seguirse tanto de forma presencial como por streaming.

Los bienes a la venta están expuestos desde inicio de mes, cuando se conoció la noticia de su venta; desde entonces, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se mostró crítica con la puja y, la semana pasada, registró un escrito dirigido a la Presidencia del Gobierno para pedir la «suspensión cautelar» de la misma.

Adquirir el conjunto para jardín de hierro forjado donde los Franco tomaban el aire en Meirás tiene un precio de salida de 650 euros; ese bloque de mesa y seis sillas es el primero que aparece en un catálogo de 148 páginas con esos casi 700, cuyo precio de salida conjunto ronda los 200.000 euros.

El catálogo recoge desde mobiliario hasta artes decorativas, pinturas, retratos, objetos relacionados con la representación del poder y piezas de uso doméstico. Del ajuar doméstico destacan vajillas, platos, vasos, cuberterías, juegos de café, cerámicas y porcelanas. Se pueden encontrar también elementos como un juego de doce cucharillas para caviar en nácar en dos fundas antiguas de seda bordada con flores, que parten de un precio de 90 euros. También hay numerosos elementos de decoración y coleccionismo, desde mesas hasta sillas, muebles de dormitorio, cómodas, arcones, consolas y escritorios.

La publicación incluye imágenes del interior del pazo a modo de certificación de su origen y para que se vea cómo lucía el mobiliario o la decoración. Entre las piezas de mayor precio se encuentran dos cuadros: San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera, perteneciente al círculo del toledano Luis Tristán (1585-1624) y que será subastado por un mínimo de 5.000 euros; y mientras Amanecer rosado, de Benito Quinquela Martín, que alcanza los 4.500 euros; al igual que el cuadro de la Madre mirando con sus hijos que dan de comer al gallo, de Gaetano Chierici.. Además, un bargueño asturleonés de madera de nogal y frutales, con una salida de 4.500 euros, y una pareja de consolas de época de Carlos III (siglo XVIII), por 3.750 euros.

Imagen del rey Juan Carlos I, parte de la subasta de objetos procedentes del Pazo de Meirás Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Los Franco también han puesto a la venta retratos de Franco y estampas familiares. Hay una fotografía coloreada del dictador con su mujer y su hija, con salida de 80 euros; un grabado de Franco, por 100 euros; y otro retrato, por 300 euros. También se subastará una imagen dedicada de Juan Carlos I, enmarcada en plata y con una dedicatoria manuscrita dirigida a Franco, fechada en 1970, con un precio de salida de 200 euros, y un fotomontaje de tres fotos en blanco y negro que se describe como «una masiva concentración organizada por el régimen, el 1 de octubre de 1975, en la plaza de Oriente de Madrid en apoyo al dictador Francisco Franco».

Las maquetas de barcos que decoraban el pazo también salen a la venta, junto con lámparas, candelabros, juegos de sábanas de hilo y algodón -algunos con bordados relacionados con Franco-, además de otros enseres. Entre los precios de salida publicados figuran una pareja de lámparas de sobremesa con fuste de madera torneada y pantalla en beige por 20 euros, una mesa auxiliar de madera con tres baldas por 30 euros y juegos de café o candelabros por 50 euros.

Objetos subastados por la familia Franco procedentes del Pazo de Meirás Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Entre los elementos singulares de los que también se desprende la familia Franco están un lote de ocho espingardas (armas de fuego) procedentes de Marruecos, descritas con una cronología que abarca los siglos XIX al XX, que salen con un precio base de 2.500 euros, y dos armaduras toledanas incompletas, siguiendo modelos medievales y de tamaño natural, por 500 euros. También hay elementos de la ropa con la que oficiaban los sacerdotes en la capilla. Los Franco ponen a la venta una capa pluvial, dos casullas, manípulos, textil de altar y dos vestiduras interiores de tejido blanco por un valor de salida de 700 euros. También hay textiles de liturgia y cojines de la capilla, por 180 euros; dos misales, por 90 euros cada uno; o otras dos casullas del siglo XVIII por 225 euros.

El lote también incluye un instrumento musical, una cítara portuguesa antigua, que tiene un precio de salida de 150 euros; una raqueta de tenis Wilson Jack Kramer, por 60; o una cuna antigua de metal dorado y con interiores de seda, por 250 euros. Es un conjunto variopinto que da idea de la variedad de estilos que convivían en el pazo de Meirás y donde se ve la querencia de la familia por elementos como las piezas de cerámica de distintas épocas.

Polémica sobre su pertenencia

Los bienes retirados del pazo de Meirás por la familia Franco y que salen hoy a subasta han vuelto a levantar la polémica. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña cuestionó que se hayan permitido retirarlos y advirtió de que entre ellos podría haber piezas de dominio público o sujetas a protección legal, aunque fue una operación supervisada. La duda que plantean es si esos elementos se pueden considerar ajuar doméstico o pueden tener también valor documental, histórico o patrimonial por haber formado parte de la residencia de Francisco Franco. Por su parte, la regidora de A Coruña, Inés Rey, cargó contra la familia Franco por considerar que no tienen derecho a los bienes que han heredado.

El director de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz, destaca que la retirada de los distintos lotes fue autorizada y punteada pieza por pieza bajo la estricta vigilancia de la Abogacía del Estado, garantizando que el patrimonio histórico y protegido ligado al pazo como bien de interés cultural (BIC) se mantenga. «Consideramos que la subasta tiene un marcado carácter histórico por la entidad de la casa y de la familia, y esperamos que los numerosos lotes de obras de arte sean del mayor interés», indica en la presentación que encabeza el catálogo, donde también se indica que creen que «el conjunto de obras tiene un valor superior al intrínseco de los mismos objetos y nos muestra retazos de la vida [...] de la familia en el pazo que les ha pertenecido durante muchas décadas».