Rueda cierra un cambio de gobierno que «non pensaba facer» con elogios a Ángeles Vázquez y Nicolás Vázquez

1/8 Toma de posesión de los nuevos conselleiros de la Xunta Xoán A. Soler 2/8 De izquierda a derecha, Nicolás Vázquez, Alfonso Rueda, Ángeles Vázquez y Fabiola García Xoán A. Soler 3/8 Toma de posesión de los nuevos conselleiros de la Xunta Xoán A. Soler 4/8 Nicolás Vázquez tomando posesión como nuevo conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático Xoán A. Soler 5/8 Ángeles Vázquez, durante su toma de posesión como nueva conselleira de Política Social e Igualdade Xoán A. Soler 6/8 Fabiola García se despide de sus compañeros en el Consello de la Xunta para ir como número dos en la candidatura del PP en A Coruña en las generales Xoán A. Soler 7/8 Los conselleiros despiden entre aplausos a Fabiola García Xoán A. Soler 8/8 Toma de posesión de los nuevos conselleiros de la Xunta Xoán A. Soler

Ángeles Vázquez y Nicolás Vázquez Iglesias han jurado este martes sus cargos como conselleiros de Política Social e Igualdade y de Medio Ambiente e Cambio Climático en el Pazo de Raxoi, en Santiago. Han estado acompañados de familiares, antiguos colaboradores, distintas autoridades de la autonomía y de sus compañeros del Gobierno de la Xunta, liderados por su presidente. Alfonso Rueda destacó a la nueva titular de Política Social como «unha aposta segura» y al de Medio Ambiente como un «exemplo de servizo público». Puso fin así a un cambio de gobierno motivado por la necesidad de reforzar las candidatura de Alberto Núñez Feijoo, pero que Rueda «non pensaba facer», porque el Ejecutivo «funciona».

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Tras los juramentos tomó la palabra Fabiola García, exconselleira de Política Social, que la semana pasada dejó el puesto para ser número dos al Congreso por A Coruña. Llevaba ocho años en el Gobierno. «O tempo na política pasa voando, pero a vida tamén pasa moi rápido», dijo tras recordar que, cuando tomó posesión, su hijo gateaba por las alfombras y ahora hace construcciones de Lego que serían «a envexa de María Allegue», titular de Vivenda, o sigue los discursos de su compañero de Educación, Román Rodríguez, por si decreta «uns minutos máis de recreo». Explicó su visión del servicio público, que se resume «polo conseguido nos momentos máis difíciles», como la pandemia del covid, cuando colaboradores como «Cuqui e Antón» y el resto del personal de la consellería se convirtieron en su «familia supletoria».

García reconoció que jamás olvidará la encomienda que le hizo Alberto Núñez Feijoo cuando la nombró conselleira por primera vez, ni tampoco «o cariño e apoio incondicional do presidente Rueda». Recordó que cuando llegó al cargo «lle chamaba Alfonso e agora que lle chamo con moitísimo orgullo presidente». Añadió que no se perdonaría decir que no a la petición de Feijoo de ser candidata al Congreso, ni tampoco despedirse de forma definitiva de sus compañeros en Galicia, prefirió un «ata pronto».

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En su discurso, Ángeles Vázquez dijo estar embargada por la «carga enorme de responsabilidade» de asumir la cartera de Política Social, la tercera de su carrera tras Medio Rural y Medio Ambiente. Agradeció la confianza a Rueda e hizo voto de compromiso: «Agardo non fallarche». Tras elogiar el trabajo de su predecesora, «unha muller incombustible», se comprometió también a aprender lenguaje de signos, en el que García se comunicaba con distintos colectivos.

Reconoció que estaba muy asentada en Medio Ambiente, cartera que gestionaba desde el 2018. «Xa botei raíces, parezo unha árbore senlleira», dijo con humor. Evitó hacer un listado de logros, pero sí destacó la obtención de las competencias sobre el litoral, que atribuyó al «gran director» Alfonso Rueda. El presidente rechazó después esos honores y señaló que ella «capitaneou a xestión da Xunta para que Galicia poda decidir sobre o litoral».

El nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, pronunció un largo discurso sin papeles, lo que fue destacado por Rueda. Agradeció al presidente su «inmensa confianza» en esta y anteriores responsabilidades. «Espero co meu esforzo e dedicación responder a confianza que depositas en min», prometió.

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Agradeció también los tres años de trabajo como secretario xeral de Industria a las órdenes de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana. Afirmó que seguirán «traballando cóbado con cóbado», ya que ambas consellerías están «ligadas» y la transición energética «xera oportunidades» para ambas. También agradeció al equipo directivo de Economía, en especial al secretario xeral técnico, José Ramón Pardo, al gabinete y a todos los funcionarios, que son «o motor de todas as consellerías». También se refirió al conselleiro de Emprego, José González, con quien trabajó cuando llevaba Medio Rural, y a la secretaria xeral de Presidencia, Beatriz Cuíña, por «todo o que aprendín con ela». Por último se refirió a su familia, a sus hijos Jorge e Irene, y a su pareja, Tere. Que quizá le vean ahora menos que antes.

Vázquez también hizo un discurso político y explicó su modo de ver una consellería estratégica. Medio Ambiente. Afirmó que somos «afortunados» por vivir en una comunidad con «altos estándares na loita contra o cambio climático», por lo que reconoció el trabajo de sus predecesora. Destacó además el valor extraordinario del espacio natural de Galicia, y se comprometió a preservar el «dereito» de todos a disfrutar de él. Galicia tiene que ser además «un país de oportunidades», en el que se pueda «traballar» e «vivir con confort». Por eso subrayó su compromiso de compatibilizar ambos factores, y «con rigor, diálogo e cumprimento da normativa é posible», subrayó.

En su discurso de clausura, Rueda reconoció que «non pensaba facer» este relevo, porque está «moi satisfeito co meu equipo: é un equipazo». Pero «hai circunstancias» que motivan los cambios. En este caso fue la llamada que recibió Fabiola García, «a conselleira de Política Social máis veterana de todas as comunidades de España», para ser candidata al Congreso. Recordó que era una de las veteranas del Ejecutivo, solo por detrás de «o incombustible Roman [Rodríguez, Educación], e a incombustible Ángeles», que junto con él mismo «son os que levan máis tempo».

El presidente contó que cuando supieron la «noticia» de la marcha de García le pidió «que non se esqueza de nós e nós non esqueceremos dela». Consideró que deja «un magnífico recordo en forma de feitos», entre los que destacó la gratuidad de las escuelas infantiles para todas as familias por primera vez en España, ser «pioneiros» en el nuevo modelo de residencias, abrir los «sete mellores centros de España» en residencias con la Fundación Amancio Ortega, la puesta en marcha del Bono Coidado, o la nueva ley de violencia digital. «En materia social nunca nada é suficiente, pero pode marchar orgullosa», subrayó.

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Dijo de sus sustituta, Ángeles Vázquez, que es «unha conselleira todoterreo que non se amilana ante nada». Destacó el «magnífico papel» que hizo en Medio Ambiente, donde estaba «moi cómoda e contenta co equipo». Pero, cuando le propuso el cambio, «aceptou sen dicusión». Rueda subrayó la importancia de Política Social —la tercera consellería con más presupuesto, delicada porque gestiona residencias y colectivos vulnerables—. Subrayó que es terreno para «facer apostas seguras e Ángeles Vázquez o é (...) Non había ningunha mellor que para facelo». «Gracias Ángeles, gracias con maiúsculas», añadió después

Se refirió por último «ao novo fichaxe, que empeza forte, con un discurso sen papeis». Consideró que fue un acierto para causar un buena «primeira impresión». Añadió que no era «a primeira vez que o vía falar en público, pero si con esta solemnidade», y recordó que lo conoce «moi ben» porque su primer alto cargo en la Xunta fue en la vicepresidencia que Rueda ostentaba.

El presidente explicó que Vázquez ha trabajado con «rigor» en la segunda línea con «decisións e acertos» en «logros fundamentais» para la Xunta, por lo que «pasa moi ben preparado á primeira».

Le advirtió también que le va a «cambiar a vida» y deseó que su predecesora le pueda decir algún día «Nico, o estás facendo mellor ca min». Añadió que su puesto necesita a personas «que saiban o que teñen entre mans» y conozcan el «procedemento interno» para que consuma «o menor tempo posible». Tras señalar que siempre le consideró «un exemplo de servicio publico», Rueda se despidió con un «a traballar, queda moito traballo por facer».