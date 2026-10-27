Pontón acusa a Rueda de acelerar «o expolio ambiental» y de querer resucitar Altri
GALICIA
La portavoz nacionalista recuerda que el proyecto quedó en el congelador por falta de conexión eléctrica, pero no se denegó por su incompatibilidad ambiental27 oct 2026 . Actualizado a las 13:45 h.
La remodelación del Ejecutivo autonómico por efecto del 29N ha llevado este martes a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a advertir que Rueda «quere pisar o acelerador do expolio ambiental» y resucitar el proyecto de Altri. Así lo ha asegurado en un acto en A Coruña, donde ha señalado que Ángeles Vázquez, ahora al frente de Política Social, «leva xa moitos anos de cambios cada vez de menor rango». La líder nacionalista ve en este nombramiento una vuelta de tuerca en la estrategia de «depredación do noso territorio».
«Claramente xa non vamos a ter unha Consellería de Medio Ambiente, senón que vamos a ter unha apéndice de Industria e veremos como se pasa por diante da protección do noso territorio, en medio dunha crise como a que temos de cambio climático, e como todo esta operación o único que quere é favorecer a grandes proxectos que veñen aquí a espoliar a nosa riqueza e a deixarnos contaminación e destrución», ha pronosticado la portavoz del Bloque.
La portavoz nacionalista ha opinado que, con esta decisión, el PP está demostrando que gobierna para los grandes lobbies y que quiere continuar con esa política de expolio y de ataque a nuestro medio ambiente. Pontón se ha mostrado «convencida» de que esto también es «un síntoma de que saben que lles queda pouco tempo no Goberno, porque, efectivamente, as eleccións galegas están cada vez máis cerca».
La líder nacionalista se ha referido también al proyecto de Altri. «O que está claro é que o Partido Popular non o denegou por razóns ambientais, senón que única e exclusivamente o puxo no conxelador por un problema de conexión á rede eléctrica. Está claro que se goberna o Partido Popular no Estado, a decisión que vai a tomar é resucitalo», ha advertido Pontón, quien ha animado a los electores a coger el 29N la papeleta del BNG, porque es un modo de demostrar el rechazo al proyecto industrial.
En la misma línea se ha expresado poco tiempo después la viceportavoz de su formación, Olalla Rodil, una vez terminada en el Parlamento la junta de portavoces. «O novo conselleiro de Medio Ambiente, que vén da Consellería de Industria que impulsou a macrocelulosa, deberá explicar que busca o PP», ha asegurado la diputada.