Pilar Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Familia: «Soy disfrutona, la vida es irrepetible»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La especialista, subdirectora de Humanización del área sanitaria de Lugo, reivindica una atención más cercana que sitúe a las personas en el centro28 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A Pilar Rodríguez (Barcelona, 1962) se le nota la sonrisa incluso a través del teléfono y la vocación le desborda desde la primera frase. Le hace falta —y los tiene— vitalidad y entusiasmo para haberse