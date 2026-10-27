Pilar Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Familia: «Soy disfrutona, la vida es irrepetible»

Uxía Carrera Fernández
Uxía Carrera REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Fotografía de Pilar Rodríguez
Fotografía de Pilar Rodríguez PABLO FERNÁNDEZ

La especialista, subdirectora de Humanización del área sanitaria de Lugo, reivindica una atención más cercana que sitúe a las personas en el centro

28 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A Pilar Rodríguez (Barcelona, 1962) se le nota la sonrisa incluso a través del teléfono y la vocación le desborda desde la primera frase. Le hace falta —y los tiene— vitalidad y entusiasmo para haberse

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete