El Gobierno central declara Quiroga y Calvos de Randín como zonas gravemente afectadas por los incendios de septiembre

Brigadistas trabajando en la extinción del incendio forestal de Calvos de Randín. ALEJANDRO CAMBA

Las áreas arrasadas por los incendios de Quiroga y Calvos de Randín del mes pasado han sido declaradas oficialmente como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil. Ambos fuegos se produjeron en la segunda quincena de septiembre, arrasaron cerca de medio millar de hectáreas cada uno y exigieron la declaración del nivel dos de alerta por la cercanía de las llamas a núcleos de población.

Así lo decidió este martes el Consejo de Ministros, que aprobó el reconocimiento de lo que antes se conocía como zonas catastróficas en 45 territorios de nueve comunidades autónomas distintas, todos ellos afectados por episodios como incendios o inundaciones en el período que va del 13 de septiembre al 20 de octubre.

«Esta declaración permitirá activar líneas de ayuda para compensar los daños sufridos por personas e instituciones en aplicación del principio de solidaridad entre territorios y para complementar la actuación de las Administraciones autonómicas y locales», ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión gubernamental la ministra portavoz, Elma Saiz.

Las nueve autonomías con zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil son Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares y la Región de Murcia.

Dentro del territorio gallego, los fenómenos reconocidos como emergencia de protección civil han sido los dos incendios citados al inicio. El ubicado en la provincia de Lugo, dentro de la Serra do Courel, se inició el 15 de septiembre en la parroquia de Pacios da Serra, en el concello de Quiroga, y no pudo darse por extinguido hasta doce días después. El balance final fue de 467,4 hectáreas calcinadas, de las que 397 eran de monte arbolado, con el impulso del viento y la ayuda de un terreno abrupto. La Consellería de Medio Rural tuvo que decretar el nivel 2 de alerta por la cercanía de las llamas a las aldeas de Penas Rubias, As Barxas y A Casa do Vello, cuyos vecinos —una decena en total— llegaron a salir de sus casas por precaución.

En la provincia de Ourense, la declaración se realiza por el fuego que prendió el 24 de septiembre en la parroquia de Randín, dentro del municipio de Calvos de Randín, y que no se dio por extinguido hasta pasadas las diez de la noche del día 27. En ese tiempo, las llamas devoraron algo más de 518 hectáreas, 370 de superficie arbolada. En este caso la declaración de la situación dos de alerta se aplicó también de manera preventiva por la proximidad del incendio al pueblo de As Meaus.

Ya fuera de Galicia, y dentro del capítulo de fuegos forestales que han conllevado la declaración equivalente a zona catastrófica, destaca también el incendio de Tuéjar en Valencia, que que afectó a casi 750 hectáreas y dejó dos bomberos forestales heridos.

Dana Adam

La declaración gubernamental decidida este martes incluye también las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas en Cataluña en las últimas semanas, con acumulados superiores a los 300 litros por metro cuadrado. La ministra Saiz también ha puesto el foco en la dana Adam, que afectó de manera especialmente grave al área mediterránea peninsular y a Baleares, en particular a La Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante), y que dejó siete víctimas mortales.

«Ante las emergencias de las últimas semanas, no podemos olvidar que el cambio climático nos enfrenta a fenómenos que cada vez son más extremos y a los que debemos anticiparnos a sus consecuencias. Y eso nos exige impulsar políticas públicas pioneras, innovadoras y preventivas, capaces de proteger a la ciudadanía y de dar una respuesta eficaz ante estas situaciones», recalcó.

Por otro lado, la ministra portavoz ha señalado que esta semana se cumplen dos años de la dana de Valencia. Por este motivo, ha trasladado «un emotivo y un sentido recuerdo a las víctimas y a todas las personas afectadas por esta tragedia».