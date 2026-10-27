El Sergas implantará en el 2027 un cribado universal para detectar diabetes en niños

La atención primaria recibe en el 2027 1.854 millones, un 6,1 % más que en el 2026, en la foto el CIS de Lalín miguel souto

La Consellería de Sanidade tendrá un presupuesto en el 2027 de 6.032 millones de euros, un 6,35 % más que este año. El personal supone el mayor capítulo de gasto, 2.562, de ellos 712 en atención primaria. Antonio Gómez Caamaño, responsable del departamento sanitario, detalló en comisión parlamentaria los detalles de unas cuentas que incorporan los fondos necesarios para poner en marcha el año que viene nuevos cribados. Uno de los más novedosos permitirá identificar diabetes tipo 1 entre los niños. Será un programa universal y con él Galicia será la primera comunidad en detectar precozmente esta patología. Dentro de este capítulo también se extenderá a todas las áreas sanitarias un cribado oportunista de VIH con autotoma, es decir, que podrá realizarse en el domicilio. Caamaño recordó otras dos novedades que ya se adelantaron hace días, la ampliación del cribado de cáncer de mama a los 45 años de forma progresiva y el de cérvix a los 25, para las jóvenes que no estén vacunadas.

Las grandes cifras establecen 3.814 millones para atención hospitalaria y 1.854 para primaria. También destaca la inversión en farmacia, 1.735 millones. Dentro de los fondos destinados a medicamentos se incluyen 20 para asumir los nuevos copagos farmacéuticos aprobados por el Ministerio de Sanidad, que rebajan la aportación del ciudadano con menos rentas. En el capítulo de personal, el conselleiro aseguró que se crearán 483 plazas nuevas, 136 en primaria, 101 en salud mental, 40 en el área sanitaria de Vigo o 14 en el plan de reproducción humana asistida entre otras categorías.

Leer más: Sanidade crea 136 plazas nuevas en el 2027 dentro del plan de reforma de primaria

Durante la explicación de las cuentas, Gómez Caamaño se refirió a cuatro ejes de acción estratégicos: atención primaria, atención hospitalaria, salud mental y salud pública. En el primero de los casos insistió en el recientemente aprobado plan de reforma de primaria, con 136 nuevas plazas en 2027, la modificación de la selección de los jefes de servicio o las nuevas agendas para médicos de familia y pediatras.

En cuanto a la atención hospitalaria, reducir las listas de espera es el principal objetivo en 2027, teniendo en cuenta el incremento de las demoras en el último año. Para ello se reforzarán los recursos humanos hospitalarios, por ejemplo con la consolidación de 40 plazas en el Álvaro Cunqueiro.

Paliativos pediátricos con atención continuada

Una de las novedades será la puesta en marcha de un plan de atención paliativa y cronicidad compleja en pediatría, para menores con enfermedades crónicas que limitan o amenazan su vida. Este plan supondrá una disponibilidad continuada para dar una mayor atención a estos niños y sus familias, con la creación de diez plazas, cinco de facultativo especialista y cinco de enfermería especialista.

Las grandes obras hospitalarias contarán con 283 millones de los que 54 serán para el nuevo Chuac y 24 para el CHUO. En cuanto a las infraestructuras de centros de salud, se consignan 65 millones para instalaciones como las de Vilagarcía, A Milagrosa en Lugo o Santa Lucía en A Coruña.

El plan de salud mental es otra de las apuestas. Ampliar de forma progresiva la atención infanto juvenil a los 18 años o formar a profesionales de primaria para detectar mejor estas patologías. El programa YAM en centros educativos para la prevención del suicidio se extenderá con el objetivo de estar en el 80 % de los institutos en el 2030 y se crearán 101 plazas en el 2027, de ellas 8 de psicólogos clínicos.

Oposición

Montse Prado, diputada del BNG, describió unas cuentas en las que,NP00000000000000 «baixo unha capa de plans estratéxicos e tecnoloxía cronifican o abandono da primaria e a privatización xa non silenciosa»NP11111. Respecto a esto último recordó los 234 millones para conciertos con hospitales privados y denunció la opacidad de los presupuestos, NP00000000000000«onde non aparece a palabra Povisa nin os cartos que se destinan»,NP11111 así como el intento de privatizar el servicio de podología en primaria.

Julio Torrado, portavoz socialista de sanidad, puso el foco en el aumento de las listas de espera, NP00000000000000«con seis días de media en atención primaria e seis meses en saúde mental, con estes datos cabería facerse unha perspectiva da situación da sanidade pública. Algo non se está facendo ben se están en constante crecemento»NP11111. También ironizó con el plan revolucionario de atención primaria,NP00000000000000 «revolucionario comos os tres ou catro anteriores»NP11111 y denunció que las cuentas del Sergas recogen una previsión de tres millones menos de consultas en primaria. En su respuesta, Caamaño asegura que esta estimación fue un error ya que se tomó como referencia los seis primeros meses del año, con la huelga contra el estatuto marco en marcha.

Finalmente, Armando Ojea, del Grupo Mixto (Democracia Ourensana), criticó la escasa inversión en la sanidad ourensana, mientras que la popular Encarnación Amigo defendió las inversiones de la Consellería de Sanidade y culpó al Gobierno central del déficit de médicos.