La especialidad conjunta de enfermería de urgencias y de críticos no convence a los urgenciólogos

Imagen de un congreso de Semes en Canarias

El anuncio realizado este lunes por el Ministerio de Sanidad de que la enfermería de críticos, urgencias y emergencias tendrá especialidad propia no ha convencido a los urgenciólogos, que venían reclamando una especialización, pero centrada exclusivamente en urgencias y emergencias.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) ha expresado este martes su «sorpresa y profundo malestar» con la propuesta de especialidad conjunta, al entender que Sanidad no ha tenido en cuenta las propuestas técnicas que le habían trasladado. El Semes, que representa a más de 2.500 profesionales, defiende la necesidad de una formación especializada que responda a las competencias, responsabilidades y particularidades de la atención enfermera en los servicios de Urgencias y Emergencias, tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.

La sociedad médica insiste en que esta especialidad de enfermería tiene un ámbito competencial propio que requiere una «formación específica y diferenciada», adaptada a las características de un entorno asistencial que exige «capacidad de respuesta inmediata, una elevada preparación profesional y habilidades específicas para afrontar situaciones especialmente complejas».

Por ello, considera «especialmente preocupante» que una decisión «tan relevante para el futuro de la formación enfermera» se haya impulsado sin incorporar sus aportaciones ni ofrecer respuesta a la propuesta formal presentada ante el Ministerio de Sanidad el pasado 9 de marzo. Una proposición que contó con el respaldo institucional de diferentes comunidades autónomas, entre ellas Galicia. El parlamento gallego, y también los de Murcia y Canarias aprobaron proposiciones no de ley alineadas con el planteamiento de Semes, mientras que la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha manifestaron públicamente su apoyo.

«Una decisión de esta importancia debe contar con la participación de los profesionales y de las sociedades científicas implicadas, mediante un proceso de diálogo transparente que permita alcanzar una solución consensuada sobre el futuro de la especialización enfermera en Urgencias y Emergencias», aseveran en un comunicado, en el que reiteran su disposición a alcanzar consensos con el ministerio que lidera Mónica García.

Por parte, el departamento estatal de Sanidad explicó ayer que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud había iniciar la tramitación de una especialidad que abarcará los cuidados críticos, las urgencias hospitalarias y las emergencias, orientada a la atención de personas en situaciones de riesgo vital y de alta complejidad clínica, tanto en el ámbito hospitalario como fuera del mismo.

Según el ministerio, esto supone un avance en el reconocimiento de las competencias específicas de las enfermeras que trabajan en unidades de cuidados críticos, servicios de urgencias y dispositivos de emergencias. «Su actividad exige detectar con rapidez el deterioro de los pacientes, manejar tecnología sanitaria avanzada y prestar cuidados en situaciones que requieren decisiones y actuaciones inmediatas», argumentan, igualando en este sentido la actividad de urgencias y la de uci.

Sanidad señaló que se tendría en cuenta la propuesta de las sociedades científicas que plantea dos años de formación por el sistema de residencia, con práctica clínica tutelada y simulación.