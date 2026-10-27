Los embalses de Galicia Costa ya están 26 puntos por debajo de los del Guadiana, en Andalucía

Embalse de Eiras en valores mínimos XOÁN CARLOS GIL

Semana tras semana, el boletín hidrológico oficial del Ministerio de Transición Ecológica anuncia lo mismo: las reservas de agua en Galicia siguen cayendo. Los datos de los embalses gallegos, situados en una zona teóricamente más lluviosa, ya miran con envidia a los del sur de la península. Las presas del sistema del Guadiana, en Andalucía, están al 71,7 %. Frente a esto, las de la demarcación Galicia Costa continúan a menos de la mitad de su capacidad y bajando. Están al 45,5 %, 26 puntos menos que las del río que, según el dicho popular, aparece y desaparece.

Comparando con el sistema del Guadalquivir, que discurre por comunidades de clima seco como la andaluza, Extremadura o Castilla-La Mancha, la confederación hidrográfica bajo gestión de la Xunta está casi 23 puntos por debajo en ocupación. Solo los sistemas del Ebro y del Duero tienen cifras más bajas que el sistema costero gallego, con un 45,1 y un 45,3 %, respectivamente.

La situación no es mucho mejor en la otra gran demarcación gallega, la del Miño-Sil, que se encuentra apenas a la mitad de su capacidad (50,1 %). Acumula un total de 1.517 hectómetros cúbicos de agua, menos que el año pasado por las mismas fechas, y 40 hectómetros cúbicos por debajo de su media en el último decenio. Las presas de Galicia-Costa, por su parte, suman 311 hectómetros cúbicos de líquido, 17 más que hace un año, pero claramente por debajo de su media a diez años. En cualquier caso, los dos sistemas gallegos están por debajo de la media de la reserva hídrica española, que se encuentra al 56,8 % de su capacidad total.

Obviando las reservas para producción de energía hidroeléctrica y centrándose solo en el agua para consumo, los embalses de la comunidad, sumando ambas cuencas, disponen en esta última semana de octubre de un total de 244 hectómetros cúbicos. Son diez más que hace un año. La cifra también es mejor que las medias a cinco y diez años.