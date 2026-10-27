Detenido al norte de Oporto el sospechoso de violar a una peregrina del Camino de Santiago

Un indicador del Camino de Santiago, en el entorno de Oporto (Portugal), en una imagen de esta semana. BRAIS SUÁREZ

La justicia portuguesa ha puesto en prisión preventiva al sospechoso de haber violado y atracado a una peregrina del Camino de Santiago a la altura de Vila do Conde, al norte de Oporto. El sábado, la Policía Judicial anunció haber detenido al «autor de un delito de violación y robo, ocurrido en agosto». La víctima es una mujer extranjera, no portuguesa, de 39 años, que fue «abordada durante el trayecto y forzada a la práctica de actos sexuales de relevancia, a través del uso de la violencia física, habiendo sido también despojada de bienes que tenía en su posesión», describe el comunicado policial. El sospechoso actuó «por sorpresa, aprovechando las vulnerabilidades de la ofendida, el conocimiento de la zona física circundante y demostrando un comportamiento compulsivo movido por su satisfacción sexual».

Fue la propia víctima quien denunció los hechos ante las autoridades, que lograron identificar, localizar y detener al acusado, un hombre de 59 años en paro, con un «amplio historial criminal por la práctica de delitos de diversa naturaleza, incluyendo la práctica reiterada de crímenes contra la libertad sexual».

En el momento de los hechos, el presunto agresor estaba en libertad condicional tras cumplir una pena efectiva de 21 años, según informa la Policía Judicial. Este lunes, fue puesto a disposición judicial para ser sometido al primer interrogatorio ante el Tribunal de Instrucción Criminal de Matosinhos.

Se trata de uno de los casos más graves de agresión sexual registrados en los últimos años en el Camino de Santiago en Portugal. La seguridad de esta ruta de peregrinaje, especialmente la de las mujeres que caminan en solitario, saltó al debate público hace dos años, tras diversos testimonios recogidos por el periódico británico The Guardian.

Ya entonces, para prevenir casos de estas características, la Guarda Nacional Republicana tenía en marcha la operación Bom Caminho, que se activa de mayo a octubre en los distritos de Oporto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real y Viseu, y que registró al menos cinco casos de exhibicionismo entre el 2022 y el 2024 en Portugal, en las que no llegó a haber un contacto físico. Por su parte, The Guardian recogía nueve casos de mujeres agredidas entre los tramos franceses, españoles y portugueses, pero solo seis de ellas que se dirigieron a las autoridades o consiguieron contactar.