Besteiro advierte que los cambios en la Xunta «poñen o zorro a coidar das galiñas»

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Xoán Rey | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este martes que los cambios en la composición del gobierno de la Xunta de Galicia implican «poñen ao zorro a coidar das galiñas». El líder socialista se refería así a la designación de Nicolás Vázquez Iglesias, antes secretario general de Industria y Desarrollo Energético, como nuevo conselleiro de Medio Ambiente y Cambio Climático en sustitución de Ángeles Vázquez, que releva a Fabiola García en Política Social después de que dejase el cargo para ir en las listas del PP en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Besteiro ha dicho que este nombramiento no inspira «moita confianza», habida cuenta de una política industrial de la Xunta que «miraba para outro lado» en caso de controversia ambiental, como sucedió, dijo, con el proyecto de Altri para implantar una pastera en Palas de Rei (Lugo) o sigue ocurriendo con la gestión de la empresa mixta Recursos de Galicia. No obstante, ha querido ofrecerle a Vázquez Iglesias la «confianza» de «uns días» para ver cómo se comporta al frente de esta nueva responsabilidad.

Sobre el relevo en Política Social, el secretario xeral del PSdeG ha anticipado que este departamento «non vai ir a mellor» con Ángeles Vázquez, a quien se ha referido como una de las «representantes do negacionismo climático», y ha advertido de que seguirá en la línea en la que lo deja García, a quien le ha reprochado los retrasos «realmente extraordinarios» en la tramitación de los permisos de dependencia.