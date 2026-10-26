Siete de cada diez trenes de media distancia deberán circular el jueves, pese a la huelga de maquinistas

Tren de media distancia en la estación de Santiago XOAN A. SOLER

La huelga de maquinistas para este jueves 29 de octubre ya tiene servicios mínimos. Los ha establecido el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante el paro de 24 horas convocado entre el personal de Renfe por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf).

En los trenes de media distancia, los que más afectan a los desplazamientos internos en Galicia, se marca que deberán circular el 65 % de los servicios habituales, prácticamente dos tercios del total. En los trenes de larga distancia y los de alta velocidad, el porcentajes se eleva al 73 %, por lo que tendrán que funcionar casi tres de cada cuatro.

En los servicios de cercanías, los servicios mínimos se establecen por franjas horarias. En horas punta deberán circular el 75 % de las frecuencias habituales, fijándose esos períodos de más utilización del tren en los horarios de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 15.30, y de 18.30 a 20.30 horas. El resto del día, tendrán que funcionar al menos la mitad de los servicios.

Para las mercancías, los servicios mínimos serán el 26 % de los programados.

Según explicó Semaf, la huelga responde a la paralización de los avances pactados en materia de seguridad ferroviaria, los protocolos ante emergencias meteorológicas, la contratación de nuevos maquinistas, la atención en arrollamientos y la fiabilidad del material rodante, tras lo que el sindicato define como un «bloqueo administrativo» de los pactos firmados con anterioridad y la falta de acuerdo en las nuevas negociaciones. Entre otras cuestiones, el sindicato de maquinistas reclama implantar protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo.

Por su parte, Renfe cree que las reivindicaciones del Semaf «exceden del ámbito competencial de la empresa» y que, por lo tanto, resulta «incoherente que se convoque una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas a la compañía, como la normativa de tiempos de conducción o determinadas actuaciones de la inspección de trabajo». Estima que las reivindicaciones esgrimidas para convocar la huelga están ya recogidas en el convenio colectivo firmado en el mes de julio.