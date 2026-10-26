La otra sanidad que también cura, así se hace más humana la asistencia

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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De huertas a juegos y murales pasando por salas más privadas; hospitales y centros de salud gallegos ponen en marcha decenas de proyectos para humanizar la atención sanitaria

26 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El plan piloto más reciente se lleva a cabo en seis centros de salud. El Sergas está reformando los mostradores del área administrativa para crear espacios individualizados de atención. Se trata de sustituir los tradicionales

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