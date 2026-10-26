La oferta aérea remonta en Galicia con 440.000 plazas más para este invierno

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ

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Pasajeros en la terminal de salidas del aeropuerto de Santiago, en una imagen de archivo.
Pasajeros en la terminal de salidas del aeropuerto de Santiago, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

Las Asociación de Aerolíneas ve «compleja» la coordinación entre las tres terminales por la autonomía de las compañías y la competencia de Oporto

27 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia está en disposición de volver a alcanzar el nivel de usuarios del transporte aéreo que tuvo hace dos años, cuando se quedó a las puertas de superar por primera vez los seis millones de

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