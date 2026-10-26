La oferta aérea remonta en Galicia con 440.000 plazas más para este invierno
VIGO / LA VOZ
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Las Asociación de Aerolíneas ve «compleja» la coordinación entre las tres terminales por la autonomía de las compañías y la competencia de Oporto27 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Galicia está en disposición de volver a alcanzar el nivel de usuarios del transporte aéreo que tuvo hace dos años, cuando se quedó a las puertas de superar por primera vez los seis millones de