Las obras para reducir la inundaciones en las zonas de más riesgo suman 34 millones en 12 actuaciones

Inundación en Sada en el 2016 PACO RODRÍGUEZ

Las obras para reducir el impacto de las inundaciones en las zonas de mayor riesgo de los cauces bajo gestión de la Xunta suman ya 34 millones de euros en 12 actuaciones distintas.

Todas ellas se desarrollan en zonas de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, la de competencia autonómica, que cubre todo el litoral gallego, la totalidad de la provincia de A Coruña y parte del interior de las de Lugo y Pontevedra.

Los datos proceden de un informe elevado este lunes al Consello de la Xunta por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que insistió en que «a planificación e a prevención son claves para facer fronte ao contexto de cambio climático no que nos atopamos. O noso obxectivo é garantir a seguridade da veciñanza que vive preto dos ríos e reducir ao máximo os posibles efectos dunha inundación».

La titular de Medio Ambiente destacó intervenciones como la del regato Maior a su paso por el concello de Sada. Los trabajos requerirán una inversión de siete millones de euros, que asumirán a partes iguales el Concello y la Xunta de acuerdo con un convenio autorizado este lunes.

El proyecto limitará los desbordamientos del río en el centro del casco urbano e incorporará mejoras para facilitar la integración fluvial en la trama urbana, soluciones de movilidad peatonal y del tráfico rodado, entre otras.

También están previstas intervenciones, ya con tramitación avanzada, en localidades como Padrón o Gondomar. En el primero de esos municipios se invertirán 1,1 millones para mejorar el drenaje en el cruce con la vía férrea, mientras que en el segundo se destinarán 1,6 millones para encauzar los ríos Miñor e Zamáns.

Área de inundación

Otros trabajos incluidos en este primer grupo de intervenciones incluyen la creación de una de las primeras áreas de inundación controlada en el entorno del río Valdecorvos, en Pontevedra. Además se hará actuaciones para reducir el riesgo de inundación en el entorno del río Anllóns, en Ponteceso y Cabana de Bergantiños, y se mejorará el espacio fluvial y el drenaje del Sar en el cruce con la carretera AC-301 a su paso por Padrón. En conjunto, esas intervenciones requerirán una inversión de ocho millones de euros.

Esas y otras obras mejorarán el comportamiento hidráulico «de 43 kilómetros de ríos», explicó el presidente, Alfonso Rueda, lo que se traducirá en una mejora de la seguridad para más de 8.900 residentes.