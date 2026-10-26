Nicolás Vázquez, nuevo conselleiro de Medio Ambiente: un físico e ingeniero para conciliar industria y ecología

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Nicolás Vázquez, secretario xeral de Industria de la Xunta
Nicolás Vázquez, secretario xeral de Industria de la Xunta JOSE PARDO

Llamó la atención en la Xunta durante la pandemia, cuando aportó numerosas ideas para aliviar el impacto económico del covid

26 oct 2026 . Actualizado a las 19:14 h.

Uno de los principales retos que afronta Nicolas Vázquez Iglesias al frente de la Consellería de Medio Ambiente va a ser estar a la altura de las expectativas. Tiene dos hijos, niño y niña, en

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete