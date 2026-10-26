Nicolás Vázquez, nuevo conselleiro de Medio Ambiente: un físico e ingeniero para conciliar industria y ecología
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Llamó la atención en la Xunta durante la pandemia, cuando aportó numerosas ideas para aliviar el impacto económico del covid26 oct 2026 . Actualizado a las 19:14 h.
Uno de los principales retos que afronta Nicolas Vázquez Iglesias al frente de la Consellería de Medio Ambiente va a ser estar a la altura de las expectativas. Tiene dos hijos, niño y niña, en