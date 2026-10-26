Más de la mitad de los cuidadores de familiares en Galicia dicen que lo son por elección personal

Cuidados a personas mayores SANDRA ALONSO

Siete de cada diez personas que cuidan a un familiar en Galicia consideran que esta labor ha afectado a su salud mental y/o física, según el estudio Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española, elaborado por la multinacional de los laboratorios Cinfa con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Entre quienes ven repercusiones mentales, dos de cada tres declaran padecer estrés y más de la mitad experimenta ansiedad. Un 37 % siente depresión o tristeza; un 29 % reporta irritabilidad y cambios de humor; y el 28,6 % tiene dificultad para concentrarse.

Entre las consecuencias sobre la salud física, tres de cada cuatro hablan de cansancio o fatiga; casi la mitad, de alteraciones del sueño; un 39 % presenta dolores musculares o articulares; y casi el 40 % abandonó su aspecto.

Además, las consecuencias del cuidado se extienden a las relaciones sociales en seis de cada diez casos. De estas, nueve de cada diez aseguran disponer ahora de menos tiempo libre de ocio y para sus aficiones, mientras que el 30 % sienten más aislamiento o han roto las relaciones con familiares y amigos. Asimismo, casi el 15 % experimenta pérdida de identidad y autonomía, el 7,7 % siente incomprensión social y el 6 %, desamparo y soledad.

Pese a todos estos impactos, nueve de cada diez cuidadores encuestados en Galicia se declaran satisfechos con su rol. Un 62 % lo ve como muestra de afecto y un 54 % dice que es una elección personal. Los familiares cuidadores de la comunidad gallega afirman también haber desarrollado habilidades como una mayor paciencia, tolerancia y capacidad de escucha, mientras que, entre sus preocupaciones, destacan el temor a que la situación afecte su propia vida familiar o la incertidumbre sobre quién atenderá a su familiar mayor cuando ellos no puedan.