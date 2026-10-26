El Martes de Entroido repite como el festivo local más escogido en el 2027, con San Roque y San Juan pugnando por el segundo puesto

Desfile de murgas en Ribeira el Martes de Entroido Carmela Queijeiro

El calendario laboral para el 2027 está ya completo, después de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) haya publicado este lunes las dos fiestas de carácter local elegidas por cada uno de los 313 concellos gallegos. Como es habitual, el Martes de Carnaval, que el año próximo caerá a 9 de febrero, vuelve a ser el festivo preferido. Más de la mitad de los ayuntamientos, concretamente 159, lo han elegido como día no laborable.

Lugo es la provincia donde esta fiesta tiene más predicamento. Tres de cada cuatro concellos lucenses escogen el Martes de Entroido como uno de sus festivos locales. En Ourense son seis de cada diez, mientras que en A Coruña son algo menos de la mitad. En la provincia de Pontevedra, sin embargo, las preferencias están más repartidas, y solo nueve de sus ayuntamientos (apenas el 15 % del total) optan por esta fiesta. De hecho, son más los municipios pontevedreses, un total de once, los que declaran no laborable el 29 de marzo, que coincidirá con el Lunes de Pascua.

Las fiestas de San Roque, el 16 de agosto, y de San Juan, el 24 de junio, no pueden competir con el Entroido, pero sí entre ellas para hacerse con el segundo puesto del festivo local más repetido. Gana San Roque por la mínima. Ese lunes no se trabajará en 40 concellos, mientras que el jueves posterior a hogueras y sardiñadas será no laborable en 39. Son los municipios coruñeses los que más optan por el San Juan, mientras que el 16 de agosto gusta especialmente en la provincia de Ourense.

Una fiesta tradicional gallega muy otoñal es la cuarta más escogida en la comunidad. Hasta 26 municipios optan por hacer festivo el próximo año el 11 de noviembre, día de San Martiño, muy vinculado a los magostos, tremendamente populares sobre todo en concellos ourensanos (un total de 19 no trabajarán este día).

El Carmen caerá a viernes

Febrero, por el tirón del Carnaval, y agosto serán los días con más festivos locales, superando el centenar, en el primer caso ampliamente. Abril, noviembre y diciembre, son los de menos fiestas municipales, apenas una decena. Claro que mientras en los dos últimos meses del año los gallegos podrán llevarse a la boca algún festivo nacional, en abril no habrá ninguna fiesta no local. Solo en Carballeda de Valdeorras, Punxín, Redondela, Tui, Camariñas, Moeche, Ribeira de Piquín, Vilamartín de Valdeorras, Trabada y Xunqueira de Ambía tendrán un respiro.

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Pensando en posibles puentes, en 173 ocasiones los concellos han optado por festivos locales que caen a lunes, como los ya citados de Pascua o el San Roque, pero también la Santa Ana O Rosal, Oímbra o Cortegada, o el San Campio de Dumbría.

En viernes caerá una festividad muy celebrada en Galicia, la de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, por la que han optado 22 municipios como Boiro, Cervo, Cariño, Melide o Cenlle, entre muchos otros. En total, en Galicia habrá 70 festivos locales previos al fin de semana.

Las siete ciudades: Vigo, Ferrol y Pontevedra alargan la Semana Santa

El Carnaval es temporada de festivos en cuatro de las siete principales ciudades gallegas, aunque no todas escogen el mismo día. A Coruña, Lugo y Ourense se suman a la tendencia de la comunidad declarando fiesta el martes, mientras que en Pontevedra ciudad optan por el Miércoles de Ceniza, para celebrar el multitudinario entierro del loro Ravachol.

Santiago y Vigo optan por el San Roque, y la primera suma a ese festivo el tradicional Jueves de la Ascensión, que será el 6 de mayo, mientras que el Concello vigués ha optado por pasar la fiesta de la Reconquista, que cae a domingo, al lunes siguiente, 29 de marzo, que es además Lunes de Pascua y que permitirá, a quienes puedan, un largo puente de cinco días o incluso prolongar las vacaciones de Semana Santa.

También Ferrol escoge el 29 de marzo, en este caso como cada año, pues el Lunes de Pascua la ciudad departamental se vuelca con la romería de Chamorro, mientras que el Concello de Pontevedra también prolonga la Semana Santa celebrando ese día la romería de San Cibrán, dado que el habitual San Benito del 11 de julio caerá el año próximo a domingo.

El 5 de octubre, para celebrar el San Froilán en Lugo; el San Martiño del 11 de noviembre, en Ourense; y el resacoso San Juan del 24 de junio, en A Coruña, completan el calendario de festivos locales en las urbes de Galicia.