La Guardia Civil investiga si una narcolancha lusa tiró 49 garrafas de gasoil y llegaron a la ría de Vigo

Las garrafas de gasolina halladas a la deriva en la ría de Vigo, cerca de Rodeira, en Cangas. SALVAMENTO MARÍTIMO

La Guardia Civil mantiene todas las hipótesis abiertas respecto al hallazgo de 49 garrafas de gasoil y gasolina que aparecieron flotando a la deriva en la ría de Vigo en la madrugada de ayer. Un pesquero que navegaba por la zona avistó los objetos cerca de la playa de Rodeira, frente al puerto de Cangas. Los tripulantes de una lancha de Salvamento Marítimo de Vigo recogieron los bidones del agua y los depositaron en la embarcación Corvo Mariño de la Guardia Civil, atracada en Cangas. Los bidones de plástico estaban sin etiquetar ni rotular y destacaban por un tapón redondo de color rojo. La mayoría de los recipientes iban rellenos de combustible, salvo un par.

Los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas. Desconocen si un barco perdió el combustible al maniobrar o si los arrastró la corriente. Esa última pista conduce hasta el norte de Portugal ya que muchos objetos a la deriva que parten de la costa lusa suelen acabar en el entorno del estrecho de Rande.

A ello se suma otra pista. El aspecto de los bidones es idéntico al de otras 60 garrafas llenas de combustible que fueron requisadas por la GNR en Esposende, en Portugal, en la madrugada del miércoles al jueves. Unos supuestos traficantes, armados con fusiles de asalto Kalashnikov, de origen soviético, fueron detenidos cuando intentaban zarpar con una lancha cargada de combustible desde la desembocadura del río Cávado, a 75 kilómetros de A Guarda. Hubo un detenido y tres huyeron a pie. Todo apunta a que pretendían fletar la narcolancha para ir a recoger droga a algún punto del Atlántico. La operación fue abortada por la gendarmería lusa, pero se desconoce si la organización logró enviar más lanchas a alta mar. Cabe la posibilidad de que los tripulantes de Esposende, ante la inminencia del golpe policial, recibieran órdenes de abandonar el lugar y arrojasen decenas de bidones por la borda para borrar pistas que les incriminasen. O que existiese una segunda lancha.

Según esta hipótesis, las garrafas habrían sido arrastradas por la corriente hacia el norte durante cuatro días hasta que unos marineros las avistaron. Es probable que aparezcan más petacas a lo largo de la costa de las Rías Baixas, desperdigadas por el oleaje.

Otro indicio que refuerza la hipótesis de que estos recipientes de plástico pertenecen a una narcolancha es el elevado volumen del combustible (más de 1.500 litros), excesivo para una barca de bajura que sale a faenar por la noche. Encaja más con una semirrígida de potentes motores fueraborda para una travesía por alta mar o que proceda de una nave-gasolinera (petaquera) que surte a la flota de zodiacs rápidas del narco. Por otra parte, los bidones de una narcolancha van colocados en cubierta por falta de bodega y es probable que caigan.

La Guardia Civil no descarta otras posibilidades como que una embarcación que realiza actividades legales perdiese su combustible, pero ningún patrón ha informado de tal incidente.