Galicia logra la segunda ampliación de su autogobierno desde el año 2008

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro Ángel Víctor Torres oficializaron en Santiago la transferencia de la gestión del litoral Sandra Alonso

La segunda ampliación del autogobierno de Galicia en 18 años se materializará el próximo 5 de noviembre, cuando está previsto que se firme el traspaso a la Xunta de la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeras y de los aeródromos no comerciales.

Salvo sorpresa, el acuerdo se concretará en una Comisión Mixta de Transferencias que se reunirá en Galicia bajo la presidencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La noticia fue avanzada este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que celebró que Galicia sigue «crecendo en autogoberno con sentido e con transferencias útiles», que permitirán a la Xunta «mellorar a vida das persoas».

Rueda y el ministro Torres ya protagonizaron la anterior ampliación del autogobierno, que se tradujo en la cesión a Galicia de las competencias de gestión del litoral. Lo dos mandatarios oficializaron el acuerdo de la Comisión Mixta en una comparecencia conjunta en el pazo de Raxoi en abril del 2025. El traspaso se hizo efectivo el 1 de julio de ese año, y puso fin a una larga pugna que pasó incluso por el Tribunal Constitucional.

En esta ocasión no ha sido así, y Rueda agradeció al Gobierno central y al ministro que entendiesen desde el primer momento que la demanda de la Xunta era «lóxica», aunque las gestiones no han avanzado siempre al ritmo que deseaba San Caetano.

Las autorizaciones laborales

El presidente explicó que el objetivo de la Xunta es agilizar las autorizaciones iniciales de trabajo, una competencia que también tienen el País Vasco y Cataluña, con el fin de «solucionar moitos problemas de cobertura de postos de traballo que agora están afectados por unha lentitude burocrática que desespera tanto aos traballadores, que buscan unha oportunidade na nosa terra, como ás persoas que os queren contratar», explicó.

Los permisos de trabajo tienen un plazo legal de trámite de tres meses, pero la sobrecarga de las oficinas puede multiplicar la espera, lo que perjudica tanto a los interesados, que en algunas ocasiones pierden oportunidades laborales, como a las empresas.

Hay varios sectores afectados por la falta de mano de obra, y el año pasado se llegaron a contabilizar más de 10.600 vacantes sin cubrir en distintas áreas.

Por otra parte, la competencia también es imprescindible para los planes de la Xunta en materia de inmigración. El Gobierno gallego insiste en vincular la llegada de extranjeros con el mercado laboral como forma de integración. En palabras del propio Alfonso Rueda, se trata de lograr «a incorporación ordenada e planificada de persoas de fóra das nosas fronteiras ao mercado laboral galego».

Los aeródromos

Las competencias de gestión de los aeródromos no comerciales —lo que excluye a Alvedro, Lavacolla y Peinador— afectará a 40 instalaciones distribuidas por toda Galicia. Incluyen helipuertos, tanto hospitalarios como de otro tipo, hidrosuperficies y distintos aeródromos.

La mayoría de esas instalaciones, 35, son de titularidad pública. Tienen diferentes funciones, desde la lucha contra los incendios hasta el transporte sanitario o el salvamento marítimo. Las de titularidad privada se dedican a la práctica deportiva o educativa y a otras operaciones de vuelo.

Además de mejorar los servicios públicos que se prestan desde ellas, la Xunta quiere emplear esas infraestructuras para impulsar la Iniciativa Estratéxica en Seguridade, Defensa e Aeroespazo, en la que se invertirán 280 millones en próximos años con el fin de hacer despegar a ese sector industrial.