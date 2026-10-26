Galicia es la cuarta comunidad con más índice de muertos por incendios en el hogar en relación con la población

Incendio en una vivienda la pasada semana Mauri Buhigas | EFE

Galicia registró en el 2025 catorce fallecidos por incendios producidos en el hogar. Son cuatro más que el año anterior. Además, la cifra supone un índice de mortalidad de 5,16 víctimas por millón de habitantes, el cuarto más alto de España. Así lo revela el informe Víctimas de Incendios y Explosiones en España en 2025, presentado este lunes por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB).

Las estadísticas del estudio muestran que casi la mitad de los muertos en este tipo de siniestros tenía ochenta años o más. En concreto, dos de ellos tenían entre 80 y 84, y otros cuatro estaban en la franja entre 85 y 89 años.

En cuanto a la distribución temporal de esos fallecimientos, diciembre acumuló el mayor número de sucesos con resultado mortal, un total de cinco. Y aunque el dato guarda lógica con las temperaturas más bajas de ese mes, en enero, también frío, se registraron dos muertes, las mismas que en septiembre.

Por franjas horarias, en el período de la medianoche a las cuatro de la madrugada ocurrieron cuatro de los siniestros fatídicos. La segunda franja más luctuosa fue la de las cuatro a las ocho de la tarde, con tres.

165 muertos en España

En el conjunto de España, los incendios en viviendas dejaron el año pasado 165 víctimas mortales, con especialidad incidencia en Andalucía, donde se produjeron 42 fallecimientos, el mayor número, seguida de Cataluña con 22. Relacionando el dato con la población, sin embargo, es Extremadura la autonomía que encabeza la lista, con un índice de 8,54 defunciones por cada millón de habitantes, seguida de Cantabria, con un 8,42; Aragón, con un 5,86; Galicia, con un 5,16; y Andalucía, con un 4,84.

El informe concluye, entre otras cosas, que el riesgo de morir de las personas que viven solas frente a quienes residen acompañadas se multiplicó casi por cinco en el 2025. Además, constata que el grupo más vulnerable frente a un incendio sigue siendo el de las personas mayores de 64 años, que la causa principal confirmada del fallecimiento es la intoxicación por gases derivados del incendio (cuatro de cada cinco víctimas), y que la causa probable más frecuente de los incendios mortales fue el origen en aparatos o equipamientos eléctricos, además de que el mayor número de siniestros con fallecidos se inició en el dormitorio.