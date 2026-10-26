Educación ofertará unas 1.500 plazas en las oposiciones del 2027

Román Rodríguez, en el centro, en el Instituto Universidade Laboral de Ourense hace unos días presentando la matrícula de FP SANTI M. AMIL

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, desgranó en el Parlamento de Galicia las cuentas de su departamento para el 2027, que ascienden a 3.320 millones de euros, un 7,5 % más que en el 2026. De ellos, el capítulo 1, el de personal, absorbe el mayor porcentaje, prácticamente el 60 % del total. Son 1.985 millones, casi un diez por ciento más que en los presupuestos del 2026, «o maior incremento anual no último cuarto de século», señaló Rodríguez.

Dentro de esta política de apuesta por el personal y por la estabilidad, el responsable educativo aseguró que la oferta de empleo público del próximo año ofertará unas 1.500 plazas en las distintas especialidades, agotando el 120 % de la tasa de reposición que permite el Gobierno estatal. La concreción de estos puestos se materializará en los próximos meses, pero la filosofía es seguir rejuveneciendo plantilla y dando estabilidad al profesorado. Galicia es de hecho una de las comunidades con menor tasa de interinidad de España.

El conselleiro se refirió a la mayor transformación de la enseñanza de los últimos 30 años centrada en dos ejes: actualización del sistema y mejoras educativas concretas. Un proceso que arrancó en el 2023 con el acuerdo firmado por tres sindicatos —posteriormente se sumó un cuarto— para la reducción de las ratios, del horario del profesorado y para mejorar los agrupamientos y la atención a la diversidad. Este curso finalizó esta reducción de alumnos por aula en infantil y se implementó la bajada de sesiones lectivas del profesorado de secundaria de 20 a 18 clases semanales —en infantil y primaria ya se hizo en años anteriores—. Estas medidas han llevado a que haya en las aulas este curso 32.718 profesores, «o maior número da historia recente», y 900 más que el curso pasado, pese a un descenso del alumnado de 4.617 menores.

Román Rodríguez defendió la inclusión del sistema educativo gallego, ya que el 94,6 % de los niños con necesidades educativas especiales están escolarizados en centros ordinarios, la cifra más alta de España defendió el popular, así como la atención a la diversidad, con una llegada diaria de media de quince alumnos extranjeros durante el curso pasado.

Nuevos programas

Durante este 2026-2027 se pondrán en marcha varias iniciativas nuevas, algunas a raíz de los malos datos de PISA, para reforzar la comprensión lectora y matemática. La Xunta impulsará también un programa similar al de auxiliares de conversación del Gobierno central, tras la multa millonaria del Ministerio de Trabajo que llevó a la consellería a renunciar a este plan, con décadas en los centros educativos. El nuevo contará con un presupuesto de 3,8 millones y la Xunta, además de recurrir la multa, pedirá fondos al Gobierno central. En cuanto a los centros concertados, contarán el año que viene con 368 millones, el 90 % para personal, con un incremento de un 5 %.

Las universidades tendrán 576 millones de euros para el 2027, 17 más que en el 2026 mientras se trabaja en el nuevo plan de financiación universitario 2028-2032.

Oposición

En cuanto a los grupos de la oposición, la nacionalista Cristina Fernández Davila aseguró que las cuentas de la Xunta no permiten los mínimos necesarios «para dar a atención debida a todo o alumnado e para axudar ás familias». La diputada del BNG lamentó que no se tengan en cuenta los servicios de conciliación, lo que lleva a las familias a la educación concertada, cuya financiación aumenta más de un 8 %. Por su parte, el socialista Aitor Bouza criticó el déficit de profesionales para atender a los alumnos con necesidades educativas, como los especialistas de orientación, e instó en concreto al conselleiro a aclarar si se va a retomar el programa Reogal. También criticó las aulas senda, que la asociación de profesores por la inclusión ha criticado porque estigmatizan a los alumnos con necesidades y privan al resto de la riqueza que supone convivir con estos estudiantes. Finalmente Armando Ojea, de Democracia Ourensana, pidió una mayor inversión para los centros de su provincia.