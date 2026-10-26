Ángeles Vázquez asume la consellería de Política Social y Nicolás Vázquez, la de Medio Ambiente

Ángeles Vázquez, nueva conselleira de Política Social e Igualdade (izquierda), y Nicolás Vázquez, nuevo conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático (derecha).

Alfonso Rueda ha resuelto el relevo de Fabiola García, que este domingo cesó como conselleira de Política Social e Igualdade, con un doble movimiento. Las competencias que deja García serán asumidas por una veterana del Ejecutivo, Ángeles Vázquez (Melide, 1972), hasta ahora responsable de Medio Ambiente e Cambio Climático. Esa área estratégica tendrá un nuevo conselleiro: Nicolás Vázquez Iglesias (Lugo, 1974), actual secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, que se incorpora a la primera línea del Gobierno.

Ángeles Vázquez, licenciada en Geografía e Historia por la USC, tiene una larga trayectoria política dentro y fuera de la Xunta. Fue alcaldesa de Melide entre el 2004 y el 2007 y del 2011 y 2015; además de concejala, diputada provincial y Parlamentaria. Fue nombrada conselleira de Medio Rural en el 2015, y tres años después se incorporó a Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Desde abril del 2024 sus competencias eran de Medio Ambiente e Cambio Climático. Entre el 2023 y el 2024 también fue vicepresidenta segunda de la Xunta.

Nicolás Vázquez es licenciado en Ciencias Físicas por la USC y en Ingeniería Industrial en la UNED. Comenzó su carrera en el sector privado como consultor en sistemas de información. Del 2001 al 2015 desempeñó diversas funciones en el Instituto Enerxético de Galicia. Ese año se convirtió en funcionario del cuerpo facultativo superior de la Xunta, en la escala de ingenieros industriales. En septiembre del 2020 fue nombrado secretario general técnico de Medio Rural, y en el 2023 pasó de ese departamento a la Consellería de Economía e Industria como secretario xeral. En mayo del 2024 asumió las competencias de Desenvolvemento Enerxético. Desde ese puesto ha sido clave en la consellería que lidera María Jesús Lorenzana, y estuvo implicado en el proceso para la instalación de la planta de la multinacional china SAIC en Galicia.

La decisión de Rueda se hará efectiva este martes, con la toma de posesión de los dos nuevos responsables autonómicos en el Pazo de Raxoi.