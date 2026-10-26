Ana Pontón: «O BNG vai medrar porque hai moita xente farta do bipartidismo»
GALICIA
La portavoz nacionalista presenta las candidaturas del 29N y advierte de que hay que ganar peso político y hacerse valer en Madrid para evitar que «Galiza quede atrás»26 oct 2026 . Actualizado a las 13:49 h.
Aprobadas este pasado sábado las candidaturas para el 29N por el máximo órgano entre asambleas, el BNG ha celebrado el primer acto político con los y las cabezas de lista, con una Ana Pontón que ha apelado a concentrar el voto gallego en el nacionalismo para hacer valer los intereses del país y evitar que «Galiza quede atrás». La portavoz nacional se ha mostrado esperanzada en lograr un buen resultado en las generales de finales de noviembre. «O BNG vai medrar porque hai moita xente farta do bipartidismo: di unha cousa en campaña e fai a contraria cando goberna, e saben que o BNG tamén é diferente nisto, que facemos o que dicimos, e dicimos o que facemos», ha asegurado Pontón, que ha comparecido junto a Néstor Rego, Carme da Silva, Olalla Rodil y Noa Presas, los cabezas de lista, respectivamente, de A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense.
Pontón ha defendido el trabajo nacionalista en el Congreso estos cuatro años y ha recordado que, con un solo diputado e una senadora, se han logrado avances que se notan en la vida de miles de gallegos y gallegas; entre ellos, ha citado las rebajas de la AP- 53 e da AP-9, la aprobación de la ley de transferencia de la autopista, las mejoras en el ferrocarril, en las pensiones, en el salario mínimo y, por último, una quita de 4.000 millones de euros a Galicia.
«Detrás deses avances hai traballo. Hai negociación, hai esixencia e hai unha decisión que mantivemos sempre: facer valer cada voto recibido para conseguir melloras para o noso país. Mentres o PP traballaba para as grandes empresas con sede en Madrid que espolian o noso territorio, o BNG poñía sobre a mesa as necesidades de Galiza. E iso é o que imos seguir facendo despois do 29 de novembro, con máis forza», ha subrayado la portavoz nacionalista.
Como segunda idea, Pontón ha insistido en que el BNG es una fuerza en la que la gente que quiere avanzar en derechos y libertades puede confiar. «Quen está buscando unha vivenda e non atopa nada que poida pagar. Quen ve que o soldo lle dura cada vez menos. Quen precisa unha cita médica ou defende que os seus fillos e fillas teñan unha educación pública de calidade. Tamén quen reclama unha pensión digna, un salario xusto ou unha oportunidade para traballar e vivir aquí. A todas esas persoas dicímoslles: podedes contar co BNG», ha insistido la portavoz nacionalista.