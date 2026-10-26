El 20% de las viviendas de la Xunta se sortearán entre quienes lleven más tiempo inscritos

Lavandeira jr | EFE

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha anunciado este mediodía en el Parlamento gallego que, el próximo año, la Xunta reservará un 20 % de las nuevas viviendas de promoción pública para los demandantes que acumulen más de cinco años inscritos en registro. Esta proporción se aplicará tanto para el cupo general como para los cupos específicos (menores de 36 y de 36 a 45 años). El nuevo criterio lo ha comunicado durante la comisión parlamentaria en la que ha comparecido para dar cuenta de los presupuestos con los que contará la consellería el año que viene y se trata, según la responsable del Gobierno gallego, de una medida muy demandada. Con ella la Xunta busca dar más oportunidades para aquellos que llevan más tiempo esperando.

Martínez Allegue ha explicado que su consellería dispondrá el año que viene de 326 millones de euros para la construción de vivienda nueva, el doble que el año anterior, tal y como ya había anunciado Alfonso Rueda tras la celebración del Consello de la Xunta que aprobó el proyecto de presupuestos. Además, ha criticado con dureza la aportación de «cero euros do Estado» en esta materia y ha aprovechado para anunciar la protección las viviendas de Casa 47 en Galicia. Es decir, que tendrán precio tasado y se sortearán entre los inscritos en el registro de demandantes. La sociedad estatal Casa 47, según las cifras que maneja la Xunta, es propietaria y comercializa unas 2.400 viviendas vacías en la comunidad.

En su comparecencia, la responsable de la Xunta ha recordado que la Administración autonómica ya tiene establecida la reserva del 25 % de la Vivenda de Protección Pública en compra para menores de 36 años, y el 30 % para los que se encuentran en la horquilla entre 36 y 45. A esto se suma la reserva del 40 % de los alquileres para personas jóvenes. «Vimos de elevar a catro veces o IPREM, 4,5 no caso das familias numerosas, o límite para o acceso á vivenda pública. Con este Iprem, por exemplo, unha nai con dos fillos podería acceder ás nosas vivendas cuns ingresos mensuais de 3.530 euros, cando antes eran 2.250», ha recordado Allegue.

En su comparecencia, la conselleira ha anunciado que se duplican las inversiones para la inversión en movilidad sostenible y que, un año más, se congelan los peajes de las autopistas autonómicas, a AG-55 y la AG-57.