Inusitado relevo en dos etapas de la conselleira Fabiola García
SANTIAGO
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El cese se he producido este domingo y el nombramiento será mañana tras el consello de la Xunta, en el que los asuntos de Política Social serán defendidos por otro miembro del Ejecutivo25 oct 2026 . Actualizado a las 19:54 h.
«Decreto 109/2026, de 25 de octubre, por el que se dispone que cese Fabiola García Martínez como conselleira de Política Social e Igualdad», publicó este domingo el Diario Oficial de Galicia en el apartado de ceses.