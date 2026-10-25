Concentración en Pontevedra «fronte á represión policial»
GALICIA
Movilización ante la Subdelegación del Gobierno en la provincia contra la actuación de los policías el día 21 en A Coruña25 oct 2026 . Actualizado a las 14:13 h.
Con el lema «Galiza ceibe de fascismo», se celebró este domingo al mediodía una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, convocada por Galiza Nova, CIG, BNG y Erguer Estudantes de Galiza, para protestar por lo que consideran un episodio de «represión policial» durante las protestas contra un acto de Vox, con la presencia de su líder, Santiago Abascal, el pasado día 21 en A Coruña. La concentración de este domingo contó también con el respaldo de la Coordinadora da Mocidade Socialista y de la Alianza Veciñal. La protesta transcurrió sin incidentes en un evento donde se cantaron numerosas consignas contra las fuerzas del orden y defendiendo su punto de vista sobre lo ocurrido en A Coruña como «Galiza será a tumba do fascismo», «Contra a represión, autoorganización» y «España é a nosa ruina». Entre asistentes a este acto en Pontevedra se encontraba la senadora pontevedresa del BNG Carme da Silva, que ahora lidera la lista al Congreso por la misma provincia para los próximos comicios generales, así como una amplia representación de la organización nacionalista en la comarca pontevedresa con algunos concejales en activo, además de figuras históricas del BNG como el pontevedrés Guillerme Vázquez o el último alcalde nacionalista de Poio, Luciano Sobral.
La candidata número dos al Senado por el BNG para la provincia de Pontevedra y militante de Galiza Nova, Marta Gómez, explicó las razones de esta movilización: «Queremos denunciar a brutalidade policial acontecida o pasado mércores na concentración antifascista na Coruña convocada por Galiza Nova ante a presenza de Vox na cidade, que se saldou con múltiples feridos e algún detido, entre eles militantes da nosa organización». Gómez añadió: «Estamos aquí en solidariedade con todas as persoas que se estaban manifestando pacificamente nas rúas».
La líder del Bloque indicó un segundo motivo para la concentración ante la Subdelegación del Gobierno: «A mocidade saímos ás rúas para demostrar que este é un país diferente e que non aceptamos os discursos de odio e o españolismo máis rancio que representan tanto a ultradereita na cara de Vox como o Partido Popular, que vimos como se solidarizou con Santiago Abascal o pasado mércores e non tivo nin unha soa palabra contra os múltiples rapaces feridos nas rúas». Reiteró: «Queremos manifestar o noso orgullo por recibir a querela de Vox o pasado mércores con motivo desa manifestación, o que demostra que somos a antítese do seu proxecto político, que non somos o mesmo ca eles e que o nacionalismo galego está na rúa para defender os dereitos das maiorías sociais, da mocidade e do estudantado galego».