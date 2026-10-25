Cesa la conselleira de Política Social, Fabiola García, para ser candidata al Congreso

La conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras un consello de la Xunta. PACO RODRÍGUEZ

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, cesará hoy domingo de ese puesto para integrarse con el número dos en la candidatura del PP al Congreso por A Coruña para las próximas elecciones generales.

La salida de la conselleira estaba prevista desde el pasado miércoles, cuando el PP anunció de forma simultánea su candidatura y la del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, que será número dos por Ourense al Senado.

Fuentes de la Xunta han confirmado que el cese se hará efectivo hoy «por cuestión de prazos electorais». Los conselleiros son inelegibles y el plazo para presentar las listas se cierra mañana lunes. La operación permitirá que la marcha de García se oficialice en la edición de mañana del Diario Oficial de Galicia, antes del fin de ese plazo.

Las mismas fuentes explicaron que el nuevo conselleiro o conselleira será nombrado mañana después de la reunión ordinaria del Consello de la Xunta, por la mañana, y tomará posesión el martes.

No se prevén más cambios en la Xunta. El presidente Alfonso Rueda reiteró el viernes su satisfacción con el trabajo del Ejecutivo y añadió que hay cantera en el propio Parlamento para sustituir a Santalices al frente de la Cámara. Por otra parte, las citadas fuentes se limitaron este domingo a hablar del nuevo «conselleiro/a», sin insinuar una remodelación de más alcance.