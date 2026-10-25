Centenares de personas se manifiestan en Galicia contra las actuaciones policiales de esta semana

Manifestantes, en la concentración convocada en A Coruña. Marcos Míguez

Cerca de 2.000 personas se concentraron desde las doce del mediodía de este domingo frente a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para denunciar las actuaciones policiales registradas esta semana en la ciudad. La convocatoria, impulsada por Galiza Nova, se desarrolló durante una hora y reunió también a representantes de colectivos sindicales y estudiantiles, que acudieron con pancartas contra el fascismo y la represión policial.

Durante la concentración se escucharon consignas como «Galiza será a tumba do fascismo» y «contra a represión, mobilización». Entre las pancartas podían leerse mensajes como «Quen nos coida da policía?», «A Coruña e Galiza, libre de fascismo», de Galiza Nova; «Fóra fascistas dos nosos barrios», del Sindicato de Estudiantes; y «Contra a represión policial, a mocidade traballadora a primeira línea», de la Coordinadora da Mocidade Socialista. También hubo representación de la CIG, con el lema «Defenderemos como clase é un dereito, non un delito».

El responsable comarcal de Galiza Nova en A Coruña, Gonzalo Prado, tomó la palabra al comienzo de la protesta para explicar que la convocatoria pretendía responder a lo sucedido el miércoles en la ciudad y expresar un rechazo conjunto a las actuaciones policiales. La organización había llamado a movilizarse de forma simultánea en las siete ciudades gallegas.

Prado situó el origen de la protesta en los incidentes registrados el miércoles en la plaza de María Pita, donde, según sus cálculos, «máis de 5.000 persoas» se habían reunido para expresar su rechazo a los discursos de odio de Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, organizó un acto en la plaza de María Pita ese mismo día. «Respondemos de xeito pacífico», afirmó, antes de acusar a la Policía Nacional de actuar de forma desproporcionada durante las cargas que se produjeron aquella jornada.

El portavoz aseguró que los agentes actuaron contra menores de 14 y 15 años que habían salido de sus centros educativos durante un descanso, así como contra personas mayores y una persona con discapacidad. También criticó que las intervenciones policiales se repitiesen por la tarde, en otra concentración convocada en respuesta a los acontecimientos de la mañana.

Prado sostuvo que las cargas matinales se produjeron una hora después de que Vox y Santiago Abascal abandonasen la plaza de María Pita. «Unha auténtica vergonza, sen sentido», afirmó. Por estos hechos, reclamó la dimisión del delegado del Gobierno, al que responsabilizó de lo sucedido. Un joven intentó reventar el acto cuando se estaba con la lectura de un comunicado. Personas de la organización lo retiraron de la primera fila y le invitaron a marcharse.

Protesta en Ourense

Decenas de personas se unieron en Ourense a la concentración convocada por Galiza Nova en protesta por la actuación policial en A Coruña. La Coordinadora da Mocidade Socialista y la CIG apoyaron la protesta cada uno con su pancarta, junto a una gran bandera de Palestina, y secundados por decenas de ourensanos frente a la Subdelegación del Gobierno. En un acto pacífico que no contó ni con presencia de las fuerzas de seguridad, clamaron que «Galiza será a tumba do fascismo». Uno de los asistentes leyó un manifiesto en el que condenaron el «abuso» por parte de la policía en los actos en protesta por la presencia de Vox en A Coruña, recordando que miembros de Galiza Nova habían resultado heridos. «Non é un casi illamos, vemos como a policía actúa como brazo executor intentando silenciar manifestacións», declararon. Con una mayoritaria presencia de gente joven, aunque acudieron vecinos de todas las edades, recordaron la difícil situación de las nuevas generaciones con precios de alquiler abusivos y pocas alternativas a emigrar de Galicia para tener mejores oportunidades. Reiteraron que la juventud está dispuesta a luchar por una transformación social, siguiendo por la próxima cita del 11 de noviembre en el huelga general.

Concentración en Ourense, convocada por Galiza Nova. MIGUEL VILLAR

La convocatoria de este domingo tiene su origen en los incidentes que se produjeron el pasado miércoles, 21 de octubre, cuando unas 5.000 personas participaron en la coruñesa plaza de María Pita de una concentración antifascista, coincidiendo con la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal. Durante la concentración se vivieron momentos de especial tensión entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Hubo cargas policiales y la jornada se completó con casi una treintena de contenedores incendiados y tres detenidos. La protesta contra la actuación de la Policía Nacional, que se empleó con pelotas de goma y gas pimienta para dispersar a los manifestantes, derivó en una segunda concentración, frente a la Subdelegación del Gobierno, a la que acudieron unas 2.000 personas y en la que también se produjeron incidentes aislados.

Las movilizaciones de hoy están convocadas por Galiza Nova, la facción juvenil del BNG, y apoyadas por la CIG y Erguer. La Coordinadora da Mocidade Socialista ha anunciado que también se sumará a las protestas, previstas a las 12.00 en A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. En el caso de A Coruña, la concentración se se realizará frente a la Subdelegación del Gobierno, que fue uno de los escenarios de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes el pasado miércoles. Es el mismo escenario está previsto para la protestas de Lugo, Pontevedra y Ourense. En Santiago, la concentración está convocada en la plaza do Toural. En Ferrol, en la Amada García y la farola de Urzáiz es el punto de encuentro para la protesta en Vigo.