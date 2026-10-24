Las ciudades gallegas redoblan su apuesta por las luces de Navidad, con Vigo en cabeza

Encendido de la iluminación navideña el año pasado en Ourense. Santi M.Amil

Las ciudades gallegas han redoblado su apuesta por las luces de Navidad, con Lugo, Pontevedra y Ourense a la cabeza en cuanto a aumento de la partida presupuestaria destinada al alumbrado navideño, pero quedándose muy lejos de Vigo, que estas fiestas destinará de nuevo unos 2,4 millones de euros. En los últimos años, han sido varias las urbes que han incrementado su inversión para acercar la Navidad a más calles y hacer unas fiestas más especiales. Es el caso de Lugo, que este año, tras el cambio de gobierno local, ha adjudicado un nuevo contrato por unos 216.000 euros más IVA, lo que supone un incremento de más de un 60% respecto al año pasado.

Según han apuntado fuentes del gobierno local, este diciembre «se va a notar el cambio», con muchas más calles y muchos más elementos luminosos tridimensionales por la ciudad. Entre las principales novedades destacan una gran estructura transitable en la Plaza de Santo Domingo, «pensada para convertirse en uno de los puntos de encuentro y fotografía de estas fiestas».

«La propuesta busca crear una ambientación más vistosa y moderna, con nuevos elementos de temática navideña y un refuerzo de la iluminación en las principales entradas y plazas de la ciudad. El objetivo es que el ambiente de Navidad se extienda a distintas zonas de Lugo y que tanto vecinos como visitantes disfruten de un recorrido más amplio», han añadido. Además, Lugo es de las pocas ciudades que ya tiene fecha de encendido. Será el 4 de diciembre, según han confirmado las mismas fuentes.

Por su parte, este año Pontevedra invertirá unos 230.000 euros en alumbrado navideño, lo que supone un incremento del 25%, según fuentes municipales. La idea es expandir la Navidad por toda la ciudad, ya que año a año va llegando a más barrios, aunque reconocen que la iluminación principal volverá a estar en el centro. En cuanto a la fecha del encendido, todavía está por decidir, pero desde el Ayuntamiento explican que en la ciudad del Lérez siempre hubo tradición de hacerlo antes del puente de la Constitución.

A Coruña y Santiago

A Coruña tampoco tiene fecha oficial de encendido, todavía por determinar. Sin embargo, su Navidad repetirá la esencia de la pasada, ya que cuenta con un contrato plurianual licitado, en el que cada año se invierte algo menos de 800.000 euros. Eso sí, la alcaldesa, Inés Rey, ha anunciado un nuevo mercadillo en la plaza de María Pita, después de las críticas registradas el año pasado. Sobre el encendido, fuentes municipales han asegurado que será en «fechas aproximadas» a las del 2025. En aquella ocasión fue el 28 de noviembre.

Mismo día que eligió Santiago y que, previsiblemente, rondará este año, aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta. En la capital gallega, el contrato de las luces navideñas está licitado desde el año pasado, con dos años de duración y una inversión anual de cerca de 280.000 euros, por lo que las características y el trazado de calles serán similares a las de 2025.

Eso sí, subrayan desde el Ayuntamiento que este año, al disponer de contrato ya firmado, les ha permitido iniciar «mucho antes» la iluminación.

En el caso de Ourense, la ciudad ha licitado un nuevo contrato para sus luces este año, que asciende a casi 750.000 euros, cerca de un 25% más que en el 2025. La empresa Ximénez (la misma que lo hace en Vigo) será la encargada de instalar la iluminación, que tendrá varias mejoras como 40 arcos y 35 motivos para faroles suplementarios, así como cinco calles con elementos tridimensionales, según informó el Ayuntamiento. La fecha prevista para el encendido es el 4 de diciembre, según el pliego.

Ferrol adjudicó el año pasado sus luces de Navidad por un período de dos años, con una inversión cercana a los 300.000 euros cada ejercicio. La ciudad ultima el montaje con nuevos elementos lumínicos. Por ahora se desconoce la fecha del encendido, aunque el año pasado optó por el 28 de noviembre, una semana antes del puente de diciembre, la fecha habitual.

2,4 millones

Por su parte, Vigo repite como líder indiscutible en cuanto a gasto en Navidad se refiere, ya que el Concello destinará este año de nuevo unos 2,4 millones de euros, dentro del contrato plurianual firmado, que asciende a más de 9,5 millones en cuatro años. Según anunció el alcalde, Abel Caballero, estas fiestas la ciudad contará con 12 millones de luces LED, que adornarán unas 500 calles con más de 7.000 motivos ornamentales.

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Unos 2.700 árboles tendrán adornos y habrá 1.500 arcos. Eso sí, un año más, el día del encendido de la Navidad sigue siendo el «secreto mejor guardado» del regidor, aunque previsiblemente será el segundo o tercer fin de semana de noviembre, como en años anteriores.

La gran novedad de este año será el traslado del mercadillo navideño Cíes Market, instalado habitualmente en la Alameda, a la plaza del centro comercial Vialia, en cuyo aparcamiento exterior se montará la noria gigante de la Navidad de Vigo. Todo ello tras las múltiples denuncias interpuestas por vecinos del centro de Vigo por el ruido registrado en la zona.