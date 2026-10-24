Un bloqueo burocrático deja en un vacío legal a gallegos que viven en Portugal

Brais Suárez
brais suárez OPORTO / E. LA VOZ

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Colas en una oficina para la atención a los inmigrantes en Oporto
Colas en una oficina para la atención a los inmigrantes en Oporto brais suárez

La ineficiencia de Extranjería complica el acceso a servicios esenciales como la sanidad. La situación se agrava entre los inmigrantes extracomunitarios

24 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tras 20 años trabajando como médica en Portugal, la ourensana María Dolores Vázquez se enteró de que había perdido sus derechos sanitarios cuando fue a recoger una receta médica: «Vin que me querían cobrar o

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