Un bloqueo burocrático deja en un vacío legal a gallegos que viven en Portugal
OPORTO / E. LA VOZ
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La ineficiencia de Extranjería complica el acceso a servicios esenciales como la sanidad. La situación se agrava entre los inmigrantes extracomunitarios24 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras 20 años trabajando como médica en Portugal, la ourensana María Dolores Vázquez se enteró de que había perdido sus derechos sanitarios cuando fue a recoger una receta médica: «Vin que me querían cobrar o