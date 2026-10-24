Más de 13.000 opositores buscan este fin de semana una plaza en el Sergas

Foto de archivo de una de las oposiciones del Sergas en Silleda miguel souto

El recinto ferial de Silleda acoge a lo largo de este fin de semana las oposiciones para acceder a una plaza del Sergas en nueve categorías diferentes. Esta mañana les toca el turno a los aspirantes a técnicos de farmacia, logopedas y conductores, 1.545 de los 1.961 inscritos. En concreto, 1.007 se examinan en la categoría de farmacia, 200 en la de logopedas y 338 en la de conductores. La Consellería de Sanidade oferta 38 plazas para el primero de los colectivos, cinco para el segundo y 15 para el tercero.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó la supervisión de las pruebas acompañado por la secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, y de la directora xeral de Recursos Humanos, Mar Pousa. El responsable del departamento sanitario aseguró que reforzar los equipos profesionales y avanzar en la estabilidad ayuda a mejorar la atención a los pacientes y a desarrollar adecuadamente los nuevos programas asistenciales.

En la tarde del sábado se celebran los exámenes de fisioterapeuta, técnico superior en imagen para el diagnóstico, fontanero y técnico especialista en sistemas y tecnologías de la información, con 2.572 aspirantes admitidos. En cuanto a la jornada de mañana, hay más de 9.500 personas convocadas para las pruebas de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y técnico en farmacia (en este caso del turno de discapacidad intelectual).

A lo largo de este otoño se celebran pruebas de acceso en las que se ofertan 2.223 plazas. La categoría más numerosa es la de auxiliares de enfermería, con un total de 1.306 puestos fijos.