Repuntan en Galicia las denuncias por violencia machista y caen las órdenes de protección

La ministra de Igualdad, en septiembre, durante un minuto de silencio por un crimen machista en Madrid Julio Muñoz | EFE

El mismo día que el líder popular Alberto Núñez Feijoo propone eliminar el Ministerio de Igualdad se confirma un nuevo repunte de las denuncias y las víctimas de violencia machista en España. Solo unas horas separaron estas declaraciones del informe del Consejo General del Poder Judicial en el que se asegura que durante el segundo trimestre del año los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron 55.712 denuncias y atendieron a 50.106 mujeres, unas cifras que reflejan un incremento cercano al 10 y al 8 %, respectivamente, en relación al mismo período el año pasado. De las víctimas, una de cada diez se acogió a la dispensa del deber de prestar declaración.

Galicia no escapa de ese repunte, donde aumentan un 8 % las denuncias y un 4,5 % las víctimas. Los tribunales gallegos especializados registraron durante los meses de abril, mayo y junio 2.222 denuncias, frente a las 2.051 del año pasado, y atendieron a 1.946 mujeres (1.862 en el 2025). Esto son, cerca de 25 denuncias al día. De las víctimas, tres de cada diez proceden de otros países. Y mientras desciende el número con nacionalidad española, se incrementa con contundencia el de las extranjeras, un 41 % más en este período. Respecto a la edad de las mujeres, a los órganos judiciales gallegos llegaron los casos de cinco víctimas menores españolas, frente a las tres del año pasado.

En el informe, que realiza el servicio de estadística del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre marzo y junio de este año se redujo respecto a las de hace un año. Las secciones de violencia sobre la mujer y las secciones en funciones de guardia de los tribunales de instancia registraron 413 solicitudes (un 9 % menos) y acordaron 274 órdenes de protección (un 12 % menos).

Leer más: La Fiscalía gallega avisa de incidencias relevantes en el uso de las pulseras antimaltrato

La gran mayoría de las denuncias, 1.721, fueron presentadas por las propias víctimas, bien en los juzgados o en dependencias policiales, mientras que los familiares interpusieron 31. Se contabilizaron 320 derivadas directamente de atestados policiales, 90 por partes de lesiones y 60 presentadas por terceras personas ajenas al entorno familiar de la víctima.

Pese a que las cifras empeoren, la tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres en Galicia fue de 13,8, la tercera más baja, cuya media nacional se situó en 20. La estadística refleja que nueve de cada diez sentencias dictadas por las secciones de violencia sobre la mujer entre abril y junio en procesos de violencia de género terminaron en condena. Fueron 366, un 10 % más que el año pasado, frente a las 26 absolutorias, un 18 % más. También aumentaron las condenas de conformidad, un 30 %, con 200 en este período, frente a las 153 del 2025.

Los órganos judiciales dictaron 128 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores mientras se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (38). Además, adoptaron 27 sobre suspensión del régimen de visitas, 24 relativas a la atribución de la vivienda y 20 sobre suspensión de la guarda y custodia. Los tribunales impusieron 551 medidas de protección de carácter penal, siendo las más frecuentes la prohibición de comunicación (233) y la orden de alejamiento (226).

Leer más: La presidenta del Observatorio de Violencia de Género: «Denunciar es el único modo de que se activen los mecanismos de protección»

Violencia sexual

Las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia asumieron la competencia en materia de violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja) el 3 de octubre del 2025, tal y como establece la ley de eficiencia de la Justicia. Galicia fue la sexta comunidad con más denuncias durante este segundo trimestre del año. Los órganos judiciales recibieron un total de 214 denuncias y registraron 215 mujeres víctimas. Solo una presentó denuncia directamente en el juzgado.

El número de delitos instruidos ascendió a 250, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 247. Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (2) y la trata con fines de explotación sexual (1). En estos tres meses se recibieron 25 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 21.