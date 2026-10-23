Renovación controlada de las candidaturas del PP en Galicia con fieles a Feijoo, jóvenes y cargos consolidados

Alberto Núñez Feijoo, con cargos del PP de todas las cámaras legislativas en la interparlamentaria del 2025.

El PP hizo públicas este viernes sus candidaturas al Congreso y el Senado por las cuatro provincias de Galicia, en las que hay una renovación controlada con fieles a Alberto Núñez Feijoo, cargos consolidados e incorporaciones jóvenes.

Las principales sorpresas ya se habían dado, con la incorporación de Fabiola García, conselleira de Política Social, como número dos al Congreso por A Coruña, y la del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, como número uno al Senado por Ourense.

Los populares también habían confirmado a sus cabezas de lista al Parlamento: Miguel Tellado (A Coruña), Francisco Conde (Lugo), Ana Vázquez Blanco (Ourense) y Julio García Comesaña (Pontevedra).

Los puestos de salida de la candidatura de A Coruña se completan con Álvaro Pérez López —antiguo alto cargo de la Xunta del núcleo duro de Feijoo—, la concejala compostelana Olaya Otero Sanjurjo y el ex alcalde de Ribeira Manuel Ruiz Rivas, que da el salto desde el Senado.

En Lugo se mantiene la candidatura del 2023, aunque con puestos intercambiados para cumplir la lista cremallera. Tras Conde concurrirán Cristina Abades y Jaime de Olano, que ya fueron elegidos en el 2023.

En Ourense se da una de las principales novedades. El número dos de Ana Vázquez será Roberto González Rodríguez, exportavoz del sindicato policial SUP. El número tres será para la exconselleira de Mar, Rosa Quintana. El cuatro es para el veterano Celso Delgado. Quedaría fuera, pero si el PP y la lista corre porque alguno de sus miembros entra en el Ejecutivo, podría volver a la Cámara.

Por último en Pontevedra, tras Comesaña, van la hasta ahora senadora Pepa Pardo, Pedro Puy, ex portavoz parlamentario del PPdeG, e Irene Garrido, que ya fue diputada en el 2023.

El Senado

La lista al Senado por A Coruña tendrá al frente de nuevo al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey. Le acompañarán Marta González, también del núcleo de confianza de Feijoo, y Adrián Pardo, antiguo líder de Novas Xeracións y persona de máxima confianza de Miguel Tellado.

En Lugo continúa al frente José Manuel Barreiro. Le seguirán Dolores Castro, alcaldesa de Folgoso, y Juan Manuel Serrano López, ex alcalde de Portomarín, que en el 2022 cedió su escaño en la Cámara Alta Núñez Feijoo cuando fue nombrado presidente nacional del PP.

En Ourense, tras Miguel Santalices continua Rosa María Sánchez Gándara y se incorpora José Antonio Cerdeira, que en mayo se puso al frente de la gestora del PP en O Carballiño, un municipio clave en la provincia.

Por último, en Pontevedra continúan dos miembros de la lista del 2023, pero en otro orden. El puesto número uno, que entonces fue para Pepa Pardo, lo ostentará la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. En la segunda plaza repetirá el regidor de Lalín, José Crespo, y se incorpora en el tercero Mónica Domínguez Estévez, vicepresidenta del PP de Vigo.

La coruñesa Pilar Rojo, que fue presidenta del Parlamento de Galicia, repetirá como candidata al Senado por Albacete.

En el conjunto de España, las listas del PP, que Feijoo presentará el domingo en Salamanca, han renovado el 60 % de los cabezas de lista.