Casi un millón de gallegos necesitan más de una hora y media para llegar al hospital en transporte público

Un autobús llegando a la parada del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en una imagen de archivo. M.MORALEJO

El tráfico es denso en Arzúa al filo de las diez de la mañana. Una repartidora caja en hombro trata de cruzar la calle, pero pasan varios minutos hasta que lo consigue. Enfrente, al pie