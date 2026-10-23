Casi un millón de gallegos necesitan más de una hora y media para llegar al hospital en transporte público

Jorge Noya
JORGE NOYA ARZÚA, SANTIAGO / LA VOZ

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Un autobús llegando a la parada del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en una imagen de archivo.
Un autobús llegando a la parada del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en una imagen de archivo. M.MORALEJO

El tiempo medio de viaje desde la mayoría de concellos a sus clínicas de cabecera supera los 90 minutos si se evita el coche

25 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El tráfico es denso en Arzúa al filo de las diez de la mañana. Una repartidora caja en hombro trata de cruzar la calle, pero pasan varios minutos hasta que lo consigue. Enfrente, al pie

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