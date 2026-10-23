La Galicia que cruzó el océano nunca se fue del todo

Álvaro Sánchez-Martín REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Mónica Janeiro, junto al monumento al emigrante levantado en el Puerto de Vigo, el lugar desde el que emigró su padre a Caracas (Venezuela).
Mónica Janeiro, junto al monumento al emigrante levantado en el Puerto de Vigo, el lugar desde el que emigró su padre a Caracas (Venezuela). Oscar Vázquez

Cientos de miles de gallegos se marcharon a América en busca de una vida mejor. Sus descendientes mantienen el vínculo con una tierra que muchos no conocen

25 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hubo un momento en que Galicia no cabía en Galicia. Cientos de miles de sus habitantes subieron durante décadas a buques trasatlánticos rumbo alén o mar con la esperanza de encontrar en América una vida

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete