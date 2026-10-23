La Galicia que cruzó el océano nunca se fue del todo

Mónica Janeiro, junto al monumento al emigrante levantado en el Puerto de Vigo, el lugar desde el que emigró su padre a Caracas (Venezuela). Oscar Vázquez

Hubo un momento en que Galicia no cabía en Galicia. Cientos de miles de sus habitantes subieron durante décadas a buques trasatlánticos rumbo alén o mar con la esperanza de encontrar en América una vida