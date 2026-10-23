La Galicia que cruzó el océano nunca se fue del todo
REDACCIÓN / LA VOZ
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Cientos de miles de gallegos se marcharon a América en busca de una vida mejor. Sus descendientes mantienen el vínculo con una tierra que muchos no conocen25 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hubo un momento en que Galicia no cabía en Galicia. Cientos de miles de sus habitantes subieron durante décadas a buques trasatlánticos rumbo alén o mar con la esperanza de encontrar en América una vida