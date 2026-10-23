Galicia es la comunidad con el porcentaje más bajo de personas esperando por la dependencia
GALICIA
Solo 1,2 % de los solicitantes está pendiente de la respuesta de la Xunta. La espera media en España es de 314 días y afecta a 237.000 personas23 oct 2026 . Actualizado a las 16:15 h.
Galicia fue la comunidad española con el menor porcentaje de personas esperando por una prestación de dependencia durante el tercer trimestre de este año. El dato lo ha dado a conocer este viernes el Observatorio Estatal de la Dependencia, que sitúa en el 1,2 % la proporción de solicitantes que esperan aún a que la Xunta resuelva sus solicitudes. La comunidad gallega se sitúa así por debajo de Aragón (1,5 %), Castilla y León (2,3 %) y Navarra (2,5 %), y muy lejos de Cataluña (14,1 %), el País Vasco (14,5 %) y las Islas Canarias, donde el 15,5 % de las solicitudes para una prestación aún no se han resuelto.
En el conjunto de España, la espera media en el sistema de dependencia se situó en 314 días a finales de septiembre, 27 días menos que en enero, pero muy por encima del plazo de 180 días estipulado por la ley, y afecta actualmente a 236.736 personas. De ellas, el 36 % están a la espera de valoración, y otras 150.760 aguardan por las prestaciones y los servicios que ya tienen reconocidos. Cabe destacar quese considera lista de espera exclusivamente a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos.
Además, el 65 % de las personas que se encuentran en lista de espera están en cuatro comunidades: Cataluña (67.319 personas), Andalucía (39.505), Comunidad Valenciana (33.350) y Canarias (14.638). «Es preocupante la evolución en 2026 de tres comunidades, Cantabria [aumenta un 55 %], Madrid (34,6 %) y Castilla-La Mancha (27,5 %)», señala el informe del Observatorio, que indica que esas tres regiones suman más aumento de personas en lista de espera que en todo el Estado.