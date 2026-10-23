Galicia es la comunidad con el porcentaje más bajo de personas esperando por la dependencia

Una mujer mayor paseando con su cuidadora por un parque de Monforte, en una imagen de archivo. CARLOS CORTÉS

Galicia fue la comunidad española con el menor porcentaje de personas esperando por una prestación de dependencia durante el tercer trimestre de este año. El dato lo ha dado a conocer este viernes el Observatorio Estatal de la Dependencia, que sitúa en el 1,2 % la proporción de solicitantes que esperan aún a que la Xunta resuelva sus solicitudes. La comunidad gallega se sitúa así por debajo de Aragón (1,5 %), Castilla y León (2,3 %) y Navarra (2,5 %), y muy lejos de Cataluña (14,1 %), el País Vasco (14,5 %) y las Islas Canarias, donde el 15,5 % de las solicitudes para una prestación aún no se han resuelto.

En el conjunto de España, la espera media en el sistema de dependencia se situó en 314 días a finales de septiembre, 27 días menos que en enero, pero muy por encima del plazo de 180 días estipulado por la ley, y afecta actualmente a 236.736 personas. De ellas, el 36 % están a la espera de valoración, y otras 150.760 aguardan por las prestaciones y los servicios que ya tienen reconocidos. Cabe destacar quese considera lista de espera exclusivamente a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos.

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Además, el 65 % de las personas que se encuentran en lista de espera están en cuatro comunidades: Cataluña (67.319 personas), Andalucía (39.505), Comunidad Valenciana (33.350) y Canarias (14.638). «Es preocupante la evolución en 2026 de tres comunidades, Cantabria [aumenta un 55 %], Madrid (34,6 %) y Castilla-La Mancha (27,5 %)», señala el informe del Observatorio, que indica que esas tres regiones suman más aumento de personas en lista de espera que en todo el Estado.