Cortarán cinco días la A-6 por la noche entre Pedrafita do Cebreiro y Villafranca del Bierzo por obras de ventilación en los túneles

Trabajos en el túnel de Pedrafita, en la A-6 Óscar Cela

Siguen las obras de mantenimiento conservación en la A-6 en el puerto de Pedrafita do Cebreiro. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a llevar a cabo trabajos de revisión y mantenimiento de los sistemas de ventilación de los túneles de Villafranca y Trabadelo, en la provincia de León, y Pedrafita do Cebreiro, en la provincia de Lugo, situados entre los kilómetros 407 y 432 de la autovía A-6.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, será necesario realizar cortes nocturnos de calzada del lunes 26 al viernes 30 de octubre entre las 22.00 y las 06.00 horas, según la siguiente programación:

Noches del lunes 26 al martes 27 y del jueves 29 al viernes 30 de octubre: cortes en sentido A Coruña (calzada derecha), entre los km 407 y 415 (túneles de Villafranca y Trabadelo) y entre los km 431 y 432 (túnel de Pedrafita).

Noches del martes 27 al miércoles 28 y del miércoles 28 al jueves 29 de octubre: cortes en sentido Madrid (calzada izquierda), entre los km 415 y 407 (túneles de Trabadelo y Villafranca) y entre los km 432 y 431 (túnel de Pedrafita).

Durante las afectaciones, se habilitarán desvíos por la carretera N-6, entre los enlaces de Villafranca del Bierzo (km 407) y Trabadelo (km 415) y por el municipio de Pedrafita do Cebreiro (km 431y 432), según el sentido de circulación afectado.

No se permitirá el paso de vehículos que transporten mercancías peligrosas por el túnel de Villafranca, situado en el km 406 de la N-6.

Estos trabajos se realizan tras las obras de modernización de los túneles del puerto de Piedrafita, en la autovía A-6, y del túnel de Montefurado, en la N-120, que contaron con una inversión de 24,7 millones de euros (IVA incluido), de los cuales 18,3 millones se financiaron con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los 6,4 millones de euros restantes, destinados a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación, se han financiado con fondos nacionales.

Los trabajos más relevantes de la mejora de los túneles ya fueron ejecutado a lo largo de los últimos meses, aunque las actuaciones de la próxima semana se tuvieron que posponer mientras se realizaron las tareas de reforma integral del firme.