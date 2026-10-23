Cien denuncias por distraerse con el copiloto: «Las manos, al volante»

Álvaro Sánchez-Martín REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

En una imagen de archivo, un control de la Guardia Civil.
En una imagen de archivo, un control de la Guardia Civil. Martina Miser

La DGT puso en su última campaña 257 sanciones por leer conduciendo y recuerda que los objetos sueltos, incluidos los bolsos, deben ir en el maletero

23 oct 2026 . Actualizado a las 19:56 h.

La DGT ha hecho públicos los resultados de su última campaña de vigilancia y control en carreteras, que empezó el pasado 5 de octubre y terminó el 11. En los siete días que duró formularon

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