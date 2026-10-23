Cien denuncias por distraerse con el copiloto: «Las manos, al volante»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La DGT puso en su última campaña 257 sanciones por leer conduciendo y recuerda que los objetos sueltos, incluidos los bolsos, deben ir en el maletero23 oct 2026 . Actualizado a las 19:56 h.
La DGT ha hecho públicos los resultados de su última campaña de vigilancia y control en carreteras, que empezó el pasado 5 de octubre y terminó el 11. En los siete días que duró formularon