El BNG busca su espacio propio en campaña señalando al PSOE por su gestión de los disturbios

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Jóvenes en la concentración contra el mitin de Vox, el miércoles en A Coruña.
Jóvenes en la concentración contra el mitin de Vox, el miércoles en A Coruña. ANGEL MANSO

El Bloque y sus organizaciones afines se movilizan mañana en las siete ciudades de Galicia

24 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Mañana al mediodía habrá concentraciones «fronte a represión policial» en las siete ciudades de Galicia convocadas por el BNG y tres entidades afines: su organización juvenil Galiza Nova, la asociación estudiantil Erguer y el sindicato nacionalista

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete