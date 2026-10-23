El BNG busca su espacio propio en campaña señalando al PSOE por su gestión de los disturbios
SANTIAGO
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El Bloque y sus organizaciones afines se movilizan mañana en las siete ciudades de Galicia24 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Mañana al mediodía habrá concentraciones «fronte a represión policial» en las siete ciudades de Galicia convocadas por el BNG y tres entidades afines: su organización juvenil Galiza Nova, la asociación estudiantil Erguer y el sindicato nacionalista