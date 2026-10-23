El BNG busca su espacio propio en campaña señalando al PSOE por su gestión de los disturbios

Jóvenes en la concentración contra el mitin de Vox, el miércoles en A Coruña. ANGEL MANSO

Mañana al mediodía habrá concentraciones «fronte a represión policial» en las siete ciudades de Galicia convocadas por el BNG y tres entidades afines: su organización juvenil Galiza Nova, la asociación estudiantil Erguer y el sindicato nacionalista