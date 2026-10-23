Una avería en la infraestructura causa retrasos de más de una hora en un AVE A Coruña-Madrid

El AVE A Coruña-Madrid, parado en la estación de Ourense

Una avería en la infraestructura provocó retrasos este viernes en la circulación entre Galicia y Madrid. Los pasajeros del AVE con salida a las once de la mañana de A Coruña estuvieron cerca de una hora parados en la estación de Ourense debido a un problema en el enclavamiento (las instalaciones de control del tráfico) en la zona de Taboadela, según confirmaron desde el ADIF.

Renfe afirmó que el tren estaba detenido en Ourense debido a una incidencia en la infraestructura. Pese a que estaba previsto un transbordo a otro tren lanzadera para continuar el viaje, desde el ADIF confirmaron antes la reapertura de la vía, recuperando la circulación de los trenes.

Se prevé que el AVE, que debía llegar a las 14.50 horas a Madrid Chamartín, lo haga finalmente con 65 minutos de retraso, a las 15.55 horas. De hecho, esa es la actualización que ya aparece en la aplicación de Renfe.