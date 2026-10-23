Las 2.342 viviendas de la Sareb en Galicia siguen fuera del alquiler asequible

Un edificio propiedad de la Sareb con 20 viviendas en Carral, en una imagen de archivo Marcos Míguez

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llamó a la Sareb «la herencia más envenenada que nos dejó Mariano Rajoy». La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria fue una imposición de la UE, recogida en el acuerdo firmado en el 2012 para evitar la quiebra total de las cajas de ahorros y el rescate de España tras la crisis financiera mundial que azotó el país en la última etapa del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

El propósito del llamado «banco malo» fue hacerse cargo de los «activos problemáticos» de las entidades y «realizar su valor a largo plazo». Es decir, obtener por ellos el máximo beneficio. Los «activos deteriorados» incluían inmuebles y suelo, que habían sido adquiridos a precios demasiado elevados antes del estallido de la burbuja. En el 2023, la Sareb tenía en sus manos 46.542 viviendas, 34.759 garajes y trasteros, 14.202 obras sin rematar, 24.619 fincas y 13.192 oficinas y otros locales de uso terciario. La mayor parte de las viviendas estaba en Cataluña (13.499), Valencia (8.897) y Andalucía (4.544).

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En Galicia, según el censo de viviendas vacías de la Xunta, la Sareb tiene hoy en día 2.342 propiedades en 99 concellos. En las dos ciudades con los precios más caros, A Coruña y Vigo, atesora 129 y 114 inmuebles respectivamente. En Ferrol tiene 71, sin olvidar su amplio parque en cabeceras de comarca o concellos metropolitanos como Cee (178 viviendas), Narón (128), Ares (125), O Porriño (108), Ribeira (119), Lalín (113), Malpica (77) o Carballo (76).

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, recuerda que la Xunta ha solicitado la cesión de esas propiedades «dende hai máis de 10 anos», con el fin de incorporarlas al parque público. Después de la formación de la Sareb, la Xunta firmó convenios con la entidad para tener «vivendas cedidas en réxime de usufruto» que fueron adjudicadas a través del registro autonómico de demandantes de vivienda. Cuando pasó a tener titularidad estatal, continúa Allegue, «tivemos que compralas para garantir que os inquilinos seguían nesas vivendas». Fue entonces cuando se empezó a solicitar la cesión del resto a la Xunta.

El parque de la Sareb es el más grande del registro autonómico de viviendas vacías propiedad de personas jurídicas, con 2.342 inmuebles de 4.083. Allegue señala que «moitas delas están en concellos que teñen elevada demanda», e insiste en solicitar su cesión para «alugueiro accesible». La Xunta no ha podido visitar las viviendas, por lo que, en caso de que llegase a contar con ellas, desconoce qué inversión sería precisa para ponerlas en alquiler. El plan del Gobierno es transferir más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos para otras 55.000 de la Sareb a Casa 47. Con ese nombre fue bautizada la entidad pública empresarial que sustituyó a la Sepes en el 2025, con competencias de compra de suelo, urbanización y oferta al público.

Discrepancia Gobierno-Xunta

La ministra Isabel Rodríguez afirma que con Casa 47 «se ha expropiado al ‘‘banco malo’’ para darlo a la gente» y que la entidad, formada en diciembre del 2025, sustentará el derecho a la vivienda con adjudicaciones transparentes a través de un portal público.

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Mientras, la Xunta es crítica con la nueva entidad. Dice que sus precios no son asequibles y que ignora el registro autonómico para adjudicar las viviendas. Ahora, ha planteado en la ley de acompañamiento de los presupuestos un cambio normativo para obligar a que todas las viviendas pertenecientes a entidades públicas estatales en Galicia pasen a calificarse obligatoriamente como viviendas protegidas y a contar con esa calificación de forma permanente.

Por ahora Casa 47 tiene disponibles 96 hogares en Galicia repartidos por Ribeira (22), Carral (32), Cedeira (9), Boiro (9), Ares (8), Malpica (6), Arteixo (3) y Lugo (7). Las rentas mensuales van de 350 euros por un piso de 30 metros cuadrados en Cedeira a 705 por uno de 162 en Lugo. El ministerio prevé añadir más. En una respuesta escrita al BNG plantea ceder 200 viviendas en A Coruña de la Sareb a Casa 47. Por ahora, la mayor parte del parque del «banco malo» sigue sin estar a disposición de los ciudadanos.