La Xunta blinda el alquiler asequible para al menos 2.400 pisos de Casa 47

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Trabajos de nuevas viviendas públicas en O Bertón
Trabajos de nuevas viviendas públicas en O Bertón CARLOS CARBALLEIRA

Modifica la ley para garantizar su calificación permanente como inmuebles protegidos y disponibles para los demandantes de vivienda pública

23 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno gallego prepara un cambio normativo dentro de la Lei de medidas fiscais e administrativas, presentada el lunes en el Parlamento junto al proyecto de Presupostos, para obligar a que todas las viviendas pertenecientes

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