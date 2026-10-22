La Xunta blinda el alquiler asequible para al menos 2.400 pisos de Casa 47
REDACCIÓN / LA VOZ
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Modifica la ley para garantizar su calificación permanente como inmuebles protegidos y disponibles para los demandantes de vivienda pública23 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno gallego prepara un cambio normativo dentro de la Lei de medidas fiscais e administrativas, presentada el lunes en el Parlamento junto al proyecto de Presupostos, para obligar a que todas las viviendas pertenecientes