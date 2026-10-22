Valentín Paz-Andrade, experto en pesca e político galeguista
Foi un autor polifacético, pero destacou especialmente na avogacía, o xornalismo e a creación literaria, ata na política republicana e galeguista e, no campo económico, como asesor de empresas pesqueiras
Texto: Ramón Villares | Ilustración: Miguelanxo Prado
Nacido en Lérez (Pontevedra) en 1898 e falecido en Vigo en 1987, Valentín Paz-Andrade foi educado familiarmente a carón do seu tío Bautista Andrade, de formación rexionalista e, logo, na Universidade de Compostela, onde se