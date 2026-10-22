Rueda exige al BNG que condene la violencia en A Coruña tras la visita de Abascal

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Lavandeira jr | EFE

«Escenas como las de ayer no son deseables ni merecen otra cosa que no sea la condena», ha dicho el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre los altercados ocurridos en A Coruña este miércoles después de la visita de Santiago Abascal, líder de Vox, a la ciudad.

Rueda, que participó en un acto organizado por el diario económico Expansión en Santiago, subrayó ante los asistentes que Galicia debe seguir ofreciéndose como un «territorio estable» para atraer inversiones. El presidente advirtió: «Allá quienes no son capaces de condenar la violencia», quienes creen que es «un instrumento para conseguir no sé qué cosas» o que «dan mil vueltas a todo para evitar decir no esto no puede pasar». «En Galicia no somos así», subrayó, antes de recomendar «muchísimo cuidado» con estos actos y con aquellos que «no son capaces» de expresar su condena «claramente». «Preguntémonos por qué y qué persiguen», añadió.

El titular de la Xunta recordó que «cuando quieres demostrar que no te gustan los extremistas cuando hacen cosas como la de ayer es decirlo», y después está la herramienta de las elecciones, en la que los gallegos han demostrado que no les «gustan los extremistas cada vez que nos preguntan».

Tras esa mención, Rueda centró su discurso en la situación económica de Galicia y en la presentación de los presupuestos del 2027. Pero en declaraciones posteriores a los medios concretó sus palabras: «Me preocupa muchísimo algunos partidos no son capaces de condenarlos, que representantes del BNG hagan todo tipo de filigranas dialécticas para no decir que condenan lo que estoy seguro que la inmensa mayoría de los gallegos piensa que no puede ser. En Galicia no somos así, no queremos vivir así, no tenemos esa intolerancia».

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo mostró a través de las redes sociales su apoyo a los coruñeses y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) por la violencia que se desató ayer en la manifestación convocada contra el mitin del presidente de Vox, Santiago Abascal, en A Coruña. «Galicia no es así», ha exclamado.

«Todo el apoyo a los coruñeses y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No se merecen esto», escribió en su cuenta de X (antes Twitter) para respaldar a los ciudadanos de la ciudad gallega y a los agentes que ayer estuvieron conteniendo a los manifestantes que protestaban contra el acto electoral de Abascal en la plaza de María Pita. Feijoo advirtió que «en democracia la violencia no tiene cabida», después de que, tras los altercados que sucedieron por la mañana que dejaron varios heridos entre manifestantes y policías, se convocaran protestas por la tarde que también concluyeron con altercados.