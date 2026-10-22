Renfe elimina el suplemento por bicicletas y mascotas en trenes de media distancia

Tren de media distancia en la estación de Santiago XOAN A. SOLER

Desde el 12 de diciembre, Renfe pondrá en marcha un nuevo sistema de venta sin reserva previa de asiento en trenes de media distancia y regionales. En concreto, en Galicia afectará a las conexiones A Coruña-Vigo Guixar y A Coruña-Ferrol. La compañía también eliminará el suplemento que hasta ahora debía abonarse por el transporte de bicicletas completas (sin desmontar), por mascotas de hasta 10 kilos (en transportín) y por perros de hasta 40 kilos.

La medida busca que el proceso de compra y el acceso sea más ágil para los viajeros y responde precisamente a las necesidades y preferencias de movilidad que han ido identificando entre los usuarios de estos servicios, que demandan una mayor flexibilidad en sus desplazamientos del día a día. En menos de un mes, ya no necesitarán disponer de una plaza numerada para utilizar estos trenes, como ya sucede en otros desplazamientos de proximidad y con servicios comparables en el resto de los países europeos.

En el caso de las mascotas, desde Renfe explican que ya no se aplica el suplemento en las tarifas T1 (trenes de media distancias que tienen un mayor número de paradas y tiempos de viaje más largos) y que se irá extendiendo al resto de los servicios en las próximas semanas.

Estos son los servicios de media distancia y regional en los que se podrá viajar sin reserva previa de asiento a partir del próximo 12 de diciembre: Galicia (A Coruña-Vigo Guixar, incluyendo servicios con origen o destino en Santiago y Vilagarcía, y A Coruña-Ferrol), la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia (Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena), Extremadura (Cáceres-Valencia de Alcántara, Badajoz-Villanueva de la Serena, incluidos en la relación Madrid-Puertollano-Badajoz, Mérida-Zafra, incluidos en la relación Madrid-Plasencia-Sevilla), Aragón, Castilla y León, Navarra y el País Vasco (Burgos-Vitoria-Pamplona-Zaragoza, Valencia-Teruel-Zaragoza, Salamanca-Valladolid-Palencia).