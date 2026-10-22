Los presupuestos de Sanidade incorporan 357 nuevas plazas en el 2027, la mayoría para médicos y enfermeros

Un centenar de las nuevas plazas que crea el Sergas en el 2027 se enmarcan en el nuevo plan de salud mental; en la foto el área infanto juvenil de psiquiatría del CHUS Sandra Alonso

A la espera de que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, detalle en el Parlamento las cuentas de la Consellería de Sanidade para el próximo año, las cifras que maneja este departamento para el 2027 superan por primera vez los 6.000 millones de euros (6.031) con la prioridad absoluta de reducir las listas de espera. El mayor porcentaje de gasto es para personal, supera el 40 %, y dentro de estas cifras se incluye la creación de 357 nuevas plazas estructurales.

El único dato que adelantó el Sergas sobre estos puestos es el de 136 para reforzar la primaria, en concreto 68 para los PAC tras la ampliación de su horario a los sábados por la mañana, y otras 68 dentro del acuerdo de atención primaria firmado hace unas semanas. En el resumen de la dotación presupuestaria de los Orzamentos se confirman estas 68 plazas de PAC (32 de médico con complemento específico, 26 de enfermería y 10 de personal de servicios generales, PSX) pero solo aparecen 60 del acuerdo de primaria: siete de médico de familia, una para coordinador de primaria, 21 de técnicos de salud —médicos sin especialidad que trabajan en la unidad de apoyo de Santiago para quitar burocracia a los especialistas de familia—, siete de enfermero especialista en primaria, dos de matrona, siete de fisioterapeutas de primaria, 14 para podólogos —una categoría nueva—, y uno de PSX.

La mayoría de las 357 plazas son para personal médico y de enfermería. Además de estos dos ámbitos de primaria, hay 91 puestos nuevos de consolidación (28 de ellos para adjuntos especialistas); 14 dentro del plan de reproducción humana asistida: 4 de adjuntos especialistas, 5 de enfermería, dos de técnicos superiores sanitarios y tres de técnicos auxiliares de enfermería; dos de técnicos superiores dentro de la estrategia de oncología de precisión; 101 dentro del nuevo plan de salud mental: 33 adjuntos especialistas, 24 plazas de enfermería especialista, 7 de terapia ocupacional, 19 para técnicos auxiliares de enfermería, 11 para trabajadores sociales de hospital y siete de auxiliar administrativo; y finalmente diez para el plan de atención paliativa y cronicidad compleja en pediatría: 5 de adjuntos especialistas y otros 5 de enfermería especialista. Completan las 357 nuevas plazas once nombramientos de continuidad, las once para personal de enfermería (cuatro de unidades de hospital y siete de servicios centrales).