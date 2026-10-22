El PP se da tiempo para el relevo de Santalices y ejecutará uno inmediato en la Xunta con Fabiola García

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, junto a la vicepresidenta Raquel Arias.
El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, junto a la vicepresidenta Raquel Arias. XURXO MARTÍNEZ | EFE

El presidente del Parlamento podría despedirse de la Cámara tras la aprobación de los presupuestos, en diciembre

22 oct 2026 . Actualizado a las 17:35 h.

Las elecciones generales vuelven a obligar al PP gallego a reescribir su hoja de ruta. En el 2023, Alberto Núñez Feijoo reclutó a dos de sus conselleiros más veteranos, Francisco Conde y Rosa Quintana. También

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete