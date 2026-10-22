El PP se da tiempo para el relevo de Santalices y ejecutará uno inmediato en la Xunta con Fabiola García

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, junto a la vicepresidenta Raquel Arias. XURXO MARTÍNEZ | EFE

Las elecciones generales vuelven a obligar al PP gallego a reescribir su hoja de ruta. En el 2023, Alberto Núñez Feijoo reclutó a dos de sus conselleiros más veteranos, Francisco Conde y Rosa Quintana. También